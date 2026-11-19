Por: Portal Bogotá

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Este viernes 20 de noviembre de 2026, diferentes barrios de Bogotá y municipios cercanos como Zipaquirá y Soacha experimentarán interrupciones en el suministro de energía eléctrica. De acuerdo con la información publicada por el portal bogota.gov.co, estos cortes programados son parte de trabajos de mantenimiento y mejora en las redes eléctricas que adelanta Enel Colombia, empresa encargada de la prestación del servicio de energía en la región.

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Las localidades de Bogotá que se verán impactadas contemplan Bosa, Engativá, Kennedy, Los Mártires, Puente Aranda, Santa Fe, Tunjuelito, Usaquén y Usme. En cada una de estas zonas, los cortes de luz tienen horarios específicos. Por ejemplo, en la localidad de Bosa, el barrio Islandia estará sin servicio desde las 7:45 de la mañana hasta las 4:45 de la tarde, mientras que en Kennedy, el barrio Ciudad Kennedy Norte tendrá suspensión desde las 7:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. En Usaquén, barrios como San Cristóbal Norte y Santa Ana también serán afectados en horarios que van desde el mediodía hasta la tarde.

En cuanto a los municipios aledaños, los cortes de luz se presentan en algunos sectores de Zipaquirá, como la vereda Barandillas, y en Soacha, específicamente en los barrios La Fontana II y Minnesota, en las comunas 1 y 2 respectivamente. Los lapsos de suspensión varían: en Zipaquirá el corte irá de la 1:00 a la 5:00 de la tarde, mientras que en Soacha, el barrio La Fontana II estará sin luz de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde y Minnesota de 2:30 a 6:30 de la tarde.

Enel Colombia ha dado a conocer varias recomendaciones para los residentes afectados, con el fin de prevenir daños en electrodomésticos y conservar alimentos en buen estado. Se enfatiza la importancia de desconectar los aparatos electrónicos durante la intervención para evitar daños causados por interrupciones momentáneas. También se recomienda planificar con anticipación las actividades diarias, considerando los horarios de suspensión de energía, y minimizar la apertura de la nevera, lo que ayuda a mantener los alimentos refrigerados durante el corte. Además, la empresa solicita a los usuarios permitir el acceso a su personal técnico en edificios o conjuntos donde sea necesario realizar las labores programadas. Para garantizar la seguridad, Enel Colombia aconseja validar la identidad de los funcionarios a través de la línea 601 5 115 115, disponible para Bogotá y Cundinamarca.

Este tipo de labores, de acuerdo con las autoridades y la empresa encargada, son necesarias para mejorar la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico en la ciudad y su área metropolitana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios de Bogotá afectados por cortes de luz este 20 de noviembre de 2026?

Entre los barrios afectados en Bogotá están Islandia en Bosa, Villas de Granada I en Engativá, Ciudad Kennedy Norte en Kennedy, Ricaurte en Los Mártires, Gorgonzola en Puente Aranda, La Capuchina en Santa Fe, Venecia en Tunjuelito, San Cristóbal Norte y Santa Ana en Usaquén, así como varios sectores rurales en Usme.

¿Qué recomendaciones dio Enel Colombia por los cortes de luz programados?

De acuerdo con Enel Colombia, se recomienda desconectar los electrodomésticos, planificar las actividades teniendo en cuenta los horarios de suspensión, reducir la apertura de la nevera y permitir el acceso al personal técnico validando siempre su identidad a través del número de contacto oficial para Bogotá y Cundinamarca.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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