Por: Portal Bogotá

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‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ se consolida como un referente de moda, talento y creatividad con el anuncio de la tercera edición del Bogotá Fashion Weekend, programada para los días 20, 21 y 22 de noviembre de 2026. Este evento, organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), promete transformar diversos sectores comerciales de la capital en escenarios para la innovación y la exhibición del diseño colombiano. De acuerdo con información divulgada por la CCB, Bogotá Fashion Weekend contará este año con la participación de 715 marcas, 150 espacios comerciales y más de 250 actividades distribuidas en 12 zonas de la ciudad.

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La iniciativa está enfocada en impulsar el talento local, facilitar el fortalecimiento de los negocios vinculados a la moda y acercar el diseño nacional tanto a ciudadanos como a turistas. Según la CCB, durante los tres días de evento, los asistentes tendrán la oportunidad de explorar una variada oferta en tiendas, showrooms, concept stores y puntos pop-up, donde encontrarán propuestas de vestuario, calzado, joyería y marroquinería. Asimismo, el evento incluye mercados de diseño y espacios de interacción como conversatorios y actividades creativas, proporcionando una plataforma integral para la industria.

El circuito recorrerá sectores icónicos como El Nogal, Atlantis, El Retiro, La Cabrera, Quinta Camacho, Chapinero, San Felipe, Parque de la 93, Usaquén, La Candelaria, Tejido Fashion Mart y San Victorino, permitiendo una experiencia urbana diversa y descentralizada.

Uno de los componentes más significativos de esta edición es la Colección Solidaria, un proyecto en el cual 27 diseñadores colombianos intervendrán prendas con el objetivo de recaudar fondos para las regiones afectadas por el terremoto del 10 de agosto en Valle del Cauca, Chocó y el Eje Cafetero. Según la organización del evento, reconocidos creadores como Silvia Tcherassi, Pepa Pombo, Hernán Zajar, Juan Pablo Socarrás e Isabel Henao harán parte de este esfuerzo solidario. Las piezas estarán presentes en el desfile inaugural y podrán ser adquiridas en Villa Adelaida, la sede principal del encuentro.

El evento abrirá sus puertas el viernes 20 de noviembre, de 1:00 p. m. a 8:00 p. m.; continuará el sábado 21, de 10:00 a. m. a 8:00 p. m.; y culminará el domingo 22, de 11:00 a. m. a 6:00 p. m. De acuerdo con la información proporcionada, el acceso es gratuito, y la programación, mapas y listado de marcas están disponibles en el sitio oficial de Bogotá Fashion Weekend.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el objetivo de Bogotá Fashion Weekend 2026?

El objetivo principal del Bogotá Fashion Weekend 2026, según la Cámara de Comercio de Bogotá, es impulsar el talento colombiano, fortalecer los negocios del sector de la moda y acercar el diseño local a ciudadanos y turistas. El evento se plantea como una plataforma de visibilidad e interacción para la industria, permitiendo además la solidaridad a través de iniciativas como la Colección Solidaria.

¿Qué actividades y lugares estarán disponibles durante Bogotá Fashion Weekend?

Durante los tres días del evento, los asistentes podrán recorrer tiendas, showrooms, concept stores y espacios pop-up en 12 zonas tradicionales de la ciudad, como El Nogal, Chapinero, Usaquén y San Victorino. Además, se realizarán mercados de diseño, conversatorios y experiencias creativas, con acceso gratuito según lo informado por la Cámara de Comercio de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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