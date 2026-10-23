El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) anunció la apertura de un procedimiento administrativo sancionatorio contra Sencia S.A.S., concesionario del estadio Nemesio Camacho El Campín, por un presunto incumplimiento de sus obligaciones contractuales.
La actuación se basa en un informe presentado por la interventoría del contrato de concesión y busca determinar si hubo incumplimientos dentro de las condiciones establecidas en la Asociación Público Privada (APP). El proceso podría derivar en la imposición de una multa.
El IDRD anuncia un procedimiento administrativo sancionatorio contra @SenciaBogota por presunto incumplimiento contractual en El Campín.
Esta actuación da continuidad al seguimiento y a las medidas de control que el Instituto ha adelantado desde el inicio de la actual… pic.twitter.com/w8YGgMT8oLLee También
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— 🟨🟥Recreación y Deporte (@IDRD) October 23, 2026
El IDRD citó a Sencia a una audiencia pública el próximo 29 de octubre, a las 9:00 a. m., donde el concesionario podrá presentar sus descargos y ejercer su derecho a la defensa y contradicción, según lo establecido en la Ley 1474 de 2011.
La decisión se suma a las medidas de seguimiento anunciadas por el Instituto frente al estado de la gramilla de El Campín.
Además, el IDRD reforzó la vigilancia sobre el escenario ante el concierto previsto para el 31 de octubre, para verificar las condiciones del campo antes y después del evento.
El Instituto recordó que la administración, operación y mantenimiento del estadio son responsabilidad de Sencia y aseguró que continuará vigilando el cumplimiento contractual. La prioridad, señaló, es proteger la gramilla y garantizar que El Campín esté disponible para los partidos de fútbol.
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