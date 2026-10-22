La polémica por el estado de la gramilla del estadio El Campín, en Bogotá, sigue escalando y ahora tiene en el centro de la discusión a Blanca Durán, exdirectora del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

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(Ver también: Qué sanciones recibiría Sencia por no cumplir con el mantenimiento de la grama de El Campín)

La exfuncionaria publicó una columna de opinión en la que defendió la alianza público-privada (APP) con Sencia, empresa encargada de la operación del escenario, y responsabilizó a la gestión de Daniel García, actual director del instituto, por las fallas en el seguimiento y control del contrato.

Sus declaraciones llegan en medio de una investigación disciplinaria abierta por la Personería de Bogotá contra García y otros cuatro funcionarios del IDRD, con el propósito de esclarecer posibles irregularidades en la supervisión de contratos relacionados con el mantenimiento del estadio, la programación de eventos y el aprovechamiento del césped del parque La Florida. La apertura del proceso no significa que los investigados sean responsables de alguna falta.

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Durán explicó que participó en el análisis y la aprobación de la APP, razón por la que ha recibido cuestionamientos desde que comenzaron los problemas con la cancha. Sin embargo, defendió el modelo, cuya inversión estimada asciende a 2.4 billones de pesos y contempla la construcción de un nuevo estadio, espacios públicos, ciclovías, un auditorio y oficinas para el IDRD.

Según la exdirectora, el problema no radica en la alianza, sino en las decisiones administrativas posteriores. Aseguró que, tras su salida de la entidad en enero de 2024, la firma del contrato y el acta de inicio sufrieron demoras que terminaron aplazando los tiempos previstos para el proyecto.

El problema de la gramilla de El Campín

Uno de los principales cuestionamientos tiene que ver con la cantidad de conciertos que ha recibido el estadio. Durán señaló que, durante su gestión, un estudio de la Universidad Distrital recomendaba un máximo de cuatro presentaciones musicales al año para permitir la recuperación del césped. En contraste, indicó que Sencia reportó 19 conciertos en 2025 y que en 2026 se han programado al menos 12.

La situación quedó expuesta el 13 de octubre, cuando el partido entre Millonarios y Once Caldas fue cancelado por las condiciones de la cancha, que no ofrecía garantías para disputar el encuentro. El episodio provocó críticas de los hinchas y de las autoridades distritales.

Además, Durán aseguró que la interventoría había recomendado desde febrero de 2026 establecer un indicador específico para medir el estado de la gramilla. En su columna, cuestionó que no se hubieran tomado medidas oportunas y sostuvo que el director del IDRD tiene responsabilidades de supervisión, aunque la operación esté en manos de un concesionario privado.

La exfuncionaria también mencionó la controversia por el uso de césped procedente del parque La Florida para recuperar el terreno de juego.

Investigación contra Daniel García y otros funcionarios

La Personería busca establecer si hubo fallas en la vigilancia de los contratos y en las decisiones relacionadas con el mantenimiento y uso del escenario deportivo. Junto con García, el proceso incluye a Gabriel Ernesto Lagos, Lucas Calderón, John Fredy Pulido y Rodrigo Manrique, funcionarios o directivos vinculados al IDRD.

Mientras avanza la investigación, el instituto anunció que evalúa posibles sanciones contra Sencia por los problemas de la cancha y solicitó reforzar los controles para evitar que los próximos conciertos afecten la programación futbolística.

(Ver también: “No admitiremos más excusas”: Galán pide proceso contra Sencia por la grama de El Campín)

Así, la discusión sobre El Campín ya no se limita al estado del césped: también pone bajo la lupa las obligaciones del concesionario y el papel de los funcionarios encargados de vigilar el cumplimiento del contrato.

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