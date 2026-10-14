El Instituto Distrital de Recreación y Deporte en Bogotá (IDRD) avanza en la aplicación de medidas sancionatorias contra Sencia por el incumplimiento en el mantenimiento de la grama del estadio El Campín.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Preocupación por lo que está pasando en el nuevo estadio El Campín; ¿ya no se entrega en 2027?)

Así lo confirmó el director de la entidad, Daniel García, en una rueda de prensa que se llevó a cabo en la mañana de este miércoles, donde detalló el procedimiento que se adelanta junto a la interventoría para hacer efectivas esas acciones.

De acuerdo con el funcionario, el capítulo 12 del contrato de concesión establece los mecanismos aplicables ante este tipo de faltas, los cuales contemplan desde indicadores de calidad hasta multas y la activación de una cláusula penal.

Lee También

¿Cuáles son las sanciones que el distrito puede aplicar al consorcio @SenciaBogota por el incumplimiento con el mantenimiento de la cancha? “Vamos aplicar multas y la aplicación de una cláusula penal” Daniel García Director del IDRD https://t.co/T1TkuzD3ne — Carlos Andres Alvarez Z. (@CarlosAfutbol) October 14, 2026

El director recordó que este no es el primer episodio relacionado con el estado del césped del escenario deportivo. En febrero de este año se presentó una situación similar, lo que motivó una modificación clave al contrato.

“Como resultado de ese proceso, en el modificatorio 2 que tiene el contrato, incluimos el manual de operación y mantenimiento de la grama, un procedimiento que nos hace hacer un seguimiento más específico de la misma”, afirmó.

García también precisó que el contrato de concesión, adjudicado el 29 de diciembre de 2023 durante la administración de Claudia López, carecía originalmente de indicadores de seguimiento sobre la grama.

Fue solo tras los inconvenientes de comienzos de este año que se incorporó el manual operativo que hoy permite al Distrito tener herramientas concretas para exigir el cumplimiento y activar sanciones. “Ya contamos con un mecanismo por medio del cual sí le podemos hacer seguimiento a esa grama, a lo que en ella acaece y podemos tomar este tipo de sanciones cuando corresponda”, indicó el funcionario.

En cuanto a los tiempos, el director pidió agilidad en el trámite: “Esperamos que una vez se cumpla este procedimiento, que esperamos sea expedito, y eso acá es una petición a la interventoría, pues se iniciarán las sanciones correspondientes”, señaló García.

(Ver también: Mostraron cómo va el nuevo Campín y aclararon qué pasará con Millonarios y Santa Fe)

¿Cuáles son los pasos que debe seguir la interventoría antes de que el IDRD aplique las sanciones a Sencia?

De acuerdo con lo explicado por el director García, el proceso sancionatorio está encabezado por la interventoría e implica tres etapas: un requerimiento formal, un período de cura y, finalmente, el inicio de la sanción. Solo una vez superadas esas fases puede el Distrito hacer efectivas las multas o la cláusula penal contempladas en el contrato.

* Pulzo.com se escribe con Z