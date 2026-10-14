Por: Noticiero 90 minutos

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La inesperada postergación del partido entre Millonarios y Once Caldas en el estadio El Campín ha encendido una controversia sobre la organización de eventos en el fútbol profesional colombiano. De acuerdo con la información publicada, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) tomó la determinación de aplazar el encuentro apenas faltaban dieciséis minutos para su inicio. La causa, evidenciada en la inspección previa, fue el deficiente estado de la cancha, situación que cuestiona profundamente la efectividad en la preparación y el mantenimiento del escenario deportivo tras la realización de eventos de gran magnitud, específicamente los conciertos de la banda surcoreana BTS celebrados a inicios de octubre.

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La empresa operadora Sencia, responsable del mantenimiento del estadio, había asegurado públicamente que entregaría el campo en óptimas condiciones para la competencia deportiva. Sin embargo, el resultado fue otra historia: las autoridades constataron que los parches de césped recién instalados no estaban enraizados y era posible levantarlos sin esfuerzo manual. Las lluvias recientes en la ciudad contribuyeron a agravar el deterioro del terreno, volviendo peligroso el escenario para los jugadores al aumentar el riesgo de lesiones, según evidenció el reporte verificado por la Dimayor.

Las reacciones oficiales ante este acontecimiento no se hicieron esperar. Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, mediante sus redes sociales, calificó de "inaceptable" la situación de la grama del estadio y solicitó al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) iniciar un proceso sancionatorio contra el operador privado por el notorio incumplimiento de sus obligaciones contractuales. De forma paralela, la Dimayor declaró el suceso como fuerza mayor, lo que jurídicamente blinda a Millonarios respecto a un posible reclamo de Once Caldas sobre los puntos, tal como se reseñó en los comunicados de la entidad.

Esta no fue la única afectación registrada. El partido entre Independiente Santa Fe y Jaguares fue igualmente suspendido por la misma problemática, lo que amplía la preocupación sobre la gestión de escenarios deportivos en Bogotá. La falta de fechas tentativas para la reprogramación y el calendario ajustado añaden incertidumbre al desarrollo de la liga. Además, se suma el antecedente de la final femenina de ida, que debió trasladarse de El Campín a Tunja debido a los conciertos, revelando un patrón de interferencias que sigue afectando la organización del fútbol profesional colombiano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se aplazó el partido entre Millonarios y Once Caldas en El Campín?

El partido fue aplazado debido al pésimo estado del campo de juego en el estadio El Campín, que, según la Dimayor, no cumplía con las condiciones mínimas necesarias para la práctica del fútbol profesional. El inconveniente se originó después de los conciertos de la banda surcoreana BTS, que deterioraron la grama, y pese a los compromisos del operador Sencia, la cancha presentaba parches sin enraizar y riesgos de lesiones, lo que obligó a las autoridades a suspender el encuentro a último momento.

¿Qué acciones tomarán las autoridades ante el mal estado del estadio El Campín?

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ordenó al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) iniciar un proceso sancionatorio contra Sencia por no cumplir con el mantenimiento adecuado del estadio. Además, la Dimayor catalogó el hecho como fuerza mayor, eximiendo a Millonarios de una posible pérdida de puntos y exigiendo mayor compromiso para próximos eventos, mientras se analiza la reprogramación de los partidos afectados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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