Por: Portal Bogotá

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La prioridad del fútbol en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá ha sido reiterada de manera enfática por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), que en días recientes solicitó nuevas acciones de seguimiento técnico, operativo, jurídico y financiero ante la realización de un concierto programado para el 31 de octubre de 2026. Esta solicitud fue formalizada mediante un oficio dirigido a la interventoría de la Alianza Público Privada (APP) con Sencia, y busca asegurar que el uso del escenario para espectáculos no comprometa la práctica futbolística ni la seguridad de los deportistas.

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De acuerdo con información del IDRD, la decisión se sustenta en las actuaciones previamente anunciadas por la Administración distrital el 14 de octubre de 2026, cuando, por instrucción del alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se comunicó la necesidad de fortalecer la evaluación de posibles incumplimientos en la programación de espectáculos. El objetivo central es proteger la gramilla del estadio y mantener las condiciones óptimas para los encuentros futbolísticos posteriores a los eventos alternativos.

En este contexto, el IDRD solicitó especialmente a la interventoría que analice los riesgos relacionados con el montaje y desmontaje de estructuras, el cubrimiento temporal del césped, el tránsito de asistentes y cualquier otro aspecto que pudiera impactar la gramilla, la iluminación y demás elementos fundamentales para el desarrollo deportivo en El Campín. Esta vigilancia previa, durante y después del concierto, busca prevenir daños y establecer responsabilidades claras.

Entre las medidas concretas, el IDRD requerirá a la interventoría exigir a Sencia un plan detallado que contemple tiempos y condiciones de montaje, sistemas de protección del campo y el momento exacto en que la cancha volverá a estar disponible para la actividad futbolística. Además, será obligatorio un plan de recuperación del césped y un plan de contingencia, especificando recursos, personal y tiempos de respuesta ante posibles afectaciones, siempre en función de la agenda deportiva posterior al evento.

La interventoría deberá documentar el estado del estadio antes del evento, acompañar los procedimientos durante el concierto y efectuar una inspección en las 24 horas siguientes al desmontaje, elaborando un informe técnico que incluya registros fotográficos y detalle de posibles incumplimientos, según lo expuesto por el IDRD. De esta manera, la entidad refuerza el compromiso con la seguridad de los deportistas, la afición y los clubes de Bogotá, aclarando que, si bien la APP permite la realización de conciertos, estos no pueden afectar la disponibilidad ni las exigencias mínimas para el fútbol.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas toma el IDRD para proteger la gramilla del estadio El Campín ante conciertos?

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte solicita planes detallados de montaje, desmontaje y recuperación de la gramilla para cada evento, así como planes de contingencia y seguimiento técnico antes, durante y después del espectáculo, contemplando la necesidad de asegurar el uso posterior del estadio para el fútbol.

¿Por qué es prioritario el fútbol en el estadio El Campín de Bogotá, según el IDRD?

El fútbol es declarado prioritario porque el estadio está destinado principalmente a encuentros deportivos, y las condiciones del césped y la seguridad de los jugadores y aficionados deben estar garantizadas en todo momento, por encima de la programación de otros espectáculos, como lo establece el IDRD.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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