Por: EL PILON SA

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La muerte del profesor Nobel Rafael Zúñiga Fernández, quien falleció a los 53 años en Valledupar por complicaciones de salud, marcó un profundo luto en el entorno deportivo del Cesar, un departamento donde su influencia fue significativa. La noticia movilizó a familiares, colegas y amigos, quienes se reunieron para despedir al exfutbolista, preparador físico y director técnico, recordando su entrega total a la formación y desarrollo del fútbol en la región, de acuerdo con la crónica de Alfredo José García, Betan.

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La trayectoria de Zúñiga se distingue no solo por su paso en los banquillos, sino por su liderazgo en la profesionalización y avance científico de los entrenadores del Cesar. Se formó como licenciado en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) y especializó sus saberes en fútbol en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), marcando un precedente entre los estrategas locales al regresar con una visión de trabajo planificado y rigor técnico.

El dolor de la familia, en especial de su hermano Aroldo Carlos Zúñiga, quedó evidenciado en palabras cargadas de nostalgia y admiración. Aroldo resaltó la dedicación de Nobel para con los demás, su seriedad y su vocación de servicio, recordando que incluso sus conversaciones finales giraban en torno al fútbol, específicamente sobre partidos de la Champions League. Entre los logros más recordados, se destacó el papel de Nobel al frente de la selección universitaria de la UPC llevando al equipo al tercer lugar nacional en Tunja y su empeño por romper paradigmas en los torneos departamentales.

El legado profesional de Zúñiga fue evidenciado por entrenadores y exjugadores que convivieron con él en diferentes etapas. Rafael Torres, quien compartió compromisos en selecciones juveniles del Cesar, subrayó cómo Nobel supo potenciar a talentos como Cristian Camilo Orozco, hoy futbolista del Manchester United. Además, enfatizó el nivel de exigencia de Zúñiga y su constante búsqueda del bienestar deportivo de sus jugadores. Por otro lado, Jaider Molina evocó la disciplina y la planificación rigurosa inculcada por Nobel, quien aconsejaba a sus discípulos sobre la importancia de la preparación continua.

Desde su labor bajo los tres palos en equipos tradicionales como Ferretería Cesar y Atlético Cesar, hasta su regreso de Argentina con una visión más profesionalizada del fútbol, Zúñiga dejó enseñanzas sobre la necesidad de planificar y no improvisar en el trabajo deportivo, según Wilberto Pana. La partida de Zúñiga fue vista también como la interrupción de una etapa de madurez y experiencia plena, como lo señaló Pablo Zuleta, quien aseguró que su legado permanecerá entre los futuros formadores deportivos del Cesar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el legado de Nobel Zúñiga en el fútbol del Cesar?

Nobel Zúñiga dejó una huella profunda en el fútbol del Cesar como pionero en la profesionalización y estructuración del deporte, siendo reconocido por su formación académica y su influencia en la preparación de nuevos estrategas. Su trabajo permitió que talentos locales alcanzaran escenarios nacionales e internacionales, y su mensaje sobre la importancia de la planificación y el estudio sigue inspirando a colegas y nuevas generaciones de entrenadores, de acuerdo con testimonios recogidos por Betan.

¿Qué significa planificar los trabajos en contextos deportivos?

Planificar los trabajos en el contexto deportivo implica estructurar de manera anticipada y ordenada las actividades, entrenamientos y estrategias que se llevarán a cabo con los jugadores o equipos. Nobel Zúñiga enfatizaba esta práctica para evitar la improvisación, garantizando así un desarrollo más sólido y profesional del talento, según recuerdan quienes trabajaron con él.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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