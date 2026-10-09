Radamel Falcao García volverá a vestir la camiseta del Manchester United, aunque esta vez no será en un partido oficial ni en la Premier League. El delantero colombiano hará parte del equipo de leyendas de los ‘Diablos Rojos’ que enfrentará a un grupo de exfiguras del Arsenal este sábado 10 de octubre, en un encuentro de exhibición que se disputará en Yakarta, Indonesia.

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El compromiso se jugará en el estadio Gelora Bung Karno, a partir de las 6:00 de la mañana, hora colombiana, y podrá verse gratis a través del canal de YouTube de RANS Entertainment. Falcao será uno de los protagonistas de la nómina del Manchester United, en la que también aparecen históricos como Ryan Giggs, Rio Ferdinand y Carlos Tevez.

El encuentro hace parte de la serie Global Champions Impact, que reúne a antiguos referentes de grandes clubes del fútbol mundial. Por el lado del Arsenal, una de las principales figuras será el francés Thierry Henry, acompañado de otros exjugadores como Robert Pires, Santi Cazorla y Patrick Vieira.

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Así le fue a Falcao en el Manchester United

La presencia del ‘Tigre’ en este compromiso también revive su paso por el fútbol inglés. El samario llegó al Manchester United en septiembre de 2014, cedido por el Mónaco, después de sufrir una grave lesión de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda que lo dejó por fuera del Mundial de Brasil 2014.

Su etapa en el equipo británico estuvo lejos de las expectativas que había despertado por sus actuaciones con el Atlético de Madrid y el Porto. Durante la temporada 2014-2015 disputó 26 partidos, acumuló 1.286 minutos, marcó cuatro goles y dio cuatro asistencias.

El colombiano anotó frente a Everton, Aston Villa, Stoke City y Leicester City, pero no logró consolidarse como titular indiscutible bajo las órdenes del entrenador Louis van Gaal. Al finalizar la temporada, el Manchester United decidió no ejercer la opción de compra y Falcao regresó al Mónaco.

Ahora, más de una década después de aquella experiencia, tendrá la oportunidad de reencontrarse con la camiseta de los ‘Diablos Rojos’ en un partido que reunirá a varias figuras de distintas generaciones.

Falcao lleva meses sin jugar un partido profesional

El encuentro de leyendas llega en medio de la incertidumbre sobre el futuro deportivo del delantero colombiano. Falcao no disputa un partido profesional desde el 26 de mayo de 2026, cuando Millonarios perdió 2-1 frente a O’Higgins de Chile por la Copa Sudamericana.

En aquella oportunidad, el atacante ingresó en el segundo tiempo, pero no pudo evitar la derrota del equipo bogotano, que quedó eliminado del torneo internacional. Ese terminó siendo su último compromiso con el conjunto ‘Embajador’, al que regresó para una tercera etapa que estuvo marcada por las lesiones y las dificultades para mantener continuidad.

Desde entonces, el máximo goleador histórico de la Selección Colombia ha permanecido alejado de la competencia profesional. Por eso, su participación en Indonesia representa una nueva aparición sobre el campo, aunque en un contexto de exhibición y no como parte de un torneo oficial.

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Mientras se define qué ocurrirá con su carrera, Falcao volverá a compartir escenario con nombres históricos del fútbol inglés y se reencontrará con uno de los clubes por los que pasó durante su recorrido por Europa.

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