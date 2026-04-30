Una de las mayores polémicas que ronda a la Selección Colombia de cara al Mundial es la convocatoria del delantero de Millonarios Radamel Falcao García, pues muchas personas han dicho que el entrenador Néstor Lorenzo lo quiere llevar, así sea como parte del cuerpo técnico, para darle liderazgo a los jugadores.

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Esto ha desatado toda clase de comentarios en las redes sociales, puesto que muchas personas aseguran que la selección no es un lugar para dar homenajes, sino que deben estar los que en mejor nivel se encuentren.

Ante esto, el delantero estuvo en el evento de lanzamiento del álbum de Panini de cara al Mundial 2026 y se refirió tanto a este tema como al de James Rodríguez en Estados Unidos.

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En diálogo con As y Caracol Radio, el delantero dijo: “No, no, para nada. No sé dónde habrá salido, pero no es cierto”.

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Por otro lado, en cuanto a lo de James Rodríguez, comentó: “El tema de James yo lo entendí un poco con los años. Cuando no tienes tanta continuidad, lo importante son los minutos de calidad que uno pueda aportar y el hecho de no tener tanta continuidad te lleva a replantar este tema, pero igual él es un jugador que en dos, cinco o diez minutos puede hacer la diferencia y eso es lo que tiene que buscar Colombia”.

“Tal vez 90 minutos no sé si será lo ideal, pero si son 60 o 40, él puede mostrar lo que tiene en sus pies”, concluyó James Rodríguez.

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Así las cosas, el jugador no estaría en el Mundial como muchos periodistas habían informado, pero igual habrá que esperar porque falta aún más de un mes y muchas cosas pueden pasar dentro de la Selección Colombia.

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