No son buenas las noticias para Millonarios en los últimos días, pues además de quedar al borde de la eliminación después de perder con el América de Cali en condición de visitante por 3-1, su delantero Falcao García recibió un fuerte golpe y los resultados de los exámenes no fueron los mejores.

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Según informó Millonarios, luego de los exámenes “se comprobó que el jugador presenta una fractura en el arco cigomático” de su rostro, por lo cual podría pasar por el quirófano.

Sin embargo, si se somete a cirugía, podría estar hasta tres meses fuera de las canchas, lo que significaría que no jugaría más con Millonarios porque tiene contrato hasta junio.

Qué va a pasar con Falcao García

No obstante, la idea del equipo y del mismo jugador es otra. Según informó Néstor Morales en Blu Radio, el máximo accionista de Millonarios, Gustavo Serpa, confirmó que el jugador no se someterá a cirugía, al menos para alcanzar a volver antes de finalizar la temporada.

“Informa el presidente de Millonarios, Gustavo Serpa, que la condición, la fractura de Falcao García no es grave y que no será sometido a cirugía”, explicó Serpa.

Cabe recordar que si no se somete a cirugía, el tiempo de ausencia sería de cuatro semanas, por lo que Falcao regresaría a mediados de mayo. Así, podría disputar las finales del fútbol colombiano (en caso de clasificar) y las últimas dos fechas de la primera ronda de la Copa Sudamericana. Además, la Copa Colombia, que podría empezar en mayo si Millonarios no avanza en la Liga BetPlay.

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Cuándo vuelve a jugar Millonarios

Por lo pronto, a Millonarios le quedan dos partidos para definir si clasifica o no, aunque sus rivales no son nada fáciles, ya que se mide con el Deportes Tolima el próximo jueves a las 8:00 de la noche y cierra con Alianza FC en Valledupar en la última jornada del campeonato.

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