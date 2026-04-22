Sigue la polémica en el país a causa de la posible convocatoria del delantero Radamel Falcao García, jugador de Millonarios, a la Selección Colombia, pues el futbolista no ha tenido el mejor rendimiento en los últimos partidos y justo cuando estaba volviendo de una larga lesión, ahora sufrió una fractura en su rostro.

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De hecho, por más de que no pasará por el quirófano, se estima que el jugador esté, por lo menos, tres semanas fuera de competencia, lo cual es muy grave para él teniendo en cuenta la etapa del torneo en la que se está y la proximidad con la Copa del Mundo.

Más allá de eso, desde la Federación sí quieren llevar al delantero, ya que consideran importante su rol como líder del grupo para que se consigan los resultados deseados.

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Cómo iría Falcao al Mundial

Dicha información la reveló el periodista Juan Sebasián Vargas, de Caracol Radio, quien dio a conocer incluso el rol que tendría el jugador dentro del equipo, ya que si lo llevan, no sería como jugador.

“No he tenido la oportunidad de preguntarle al profesor (Néstor) Lorenzo, pero sí he tenido la oportunidad de hablar con gente de la Federación y lo contamos en un programa del VBar de fin de semana y creo que lo pusimos incluso así: Falcao sí o sí va ir al Mundial”, dijo el periodista.

Y agregó: “Le voy a dar hasta el término que a mí me dieron: presidente de delegación. Quieren que Falcao sí o sí esté en el Mundial”.

Ahora, habría que ver si ese puesto le permite estar en el banquillo junto a los jugadores, que es donde más útil sería, pero todo sigue siendo cuestión de especulación, ya que ni Néstor Lorenzo ni la Federación Colombiana de Fútbol se han referido a esta situación.

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Lo que sí es cierto es que los hinchas de Millonarios esperan que vuelva pronto a las canchas para que apoye en un momento muy complicado para el club, en el que está al borde de la eliminación en la Liga y en el que se le vienen compromisos muy complicados en Copa Sudamericana.

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