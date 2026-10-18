La concesión de El Campín sigue bajo cuestionamientos por las condiciones financieras del contrato y el futuro de las obras. La concejal de Bogotá María Victoria Vargas aseguró que, desde su perspectiva, el proceso se adjudicó sin contar con estudios suficientes para establecer la capacidad de ejecución del proyecto.

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En entrevista con Pulzo, la cabildante afirmó que la firma del contrato se produjo sin que estuvieran acreditados los estudios financieros que permitieran a la Administración distrital determinar si el concesionario tenía la capacidad necesaria para asumir el compromiso.

La concejal también manifestó dudas sobre la viabilidad del proyecto y señaló que no ve fácil que pueda ejecutarse en las condiciones actuales. Sus reparos se mantienen pese a la entrada de Corficolombiana, que adquirió el 51 % de participación en Sencia, según lo mencionado durante la conversación.

Para Vargas, esa participación abre la expectativa de que el proyecto avance, aunque considera que todavía está por verse si la compañía logra llevar a cabo las obras previstas.

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La participación de Bogotá en los ingresos de El Campín

Otro de los puntos que mencionó la concejal tiene que ver con los recursos que recibe la ciudad por la operación del estadio. Durante la entrevista, señaló que antes la boletería representaba ingresos anuales para Bogotá cercanos a los 12.000 millones de pesos.

Sin embargo, cuestionó la proporción que le correspondería actualmente al Distrito frente a los recursos que recibiría el concesionario. En la conversación se mencionó una participación y ganancias del 0,2 % para la ciudad, mientras que la mayor parte de esos ingresos quedaría en manos de Sencia.

¿Qué sigue para el proyecto del estadio?

Los cuestionamientos de Vargas se suman al debate sobre el manejo de El Campín, que ha cobrado relevancia por los problemas recientes con la cancha y las afectaciones a la programación del fútbol en Bogotá.

La concejal considera que la entrada de un nuevo accionista no garantiza por sí sola que el proyecto avance y que será necesario observar cómo se desarrolla la ejecución contractual.

Por ahora, sus declaraciones plantean interrogantes sobre los estudios que respaldaron la adjudicación, la distribución de los ingresos y la capacidad de cumplir con las obras previstas. Para establecer el alcance de esos cuestionamientos, será necesario contrastarlos con el contrato de concesión, sus anexos financieros y las explicaciones de la Administración distrital y Sencia.

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