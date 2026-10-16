El cambio de escenario del concierto de Fonseca en Bogotá traerá costos adicionales para los organizadores, según explicó el empresario Diomar García en Blu Radio. El espectáculo, programado para el próximo 24 de octubre en el estadio El Campín, se trasladaría al Vive Claro, una decisión que abrió preguntas sobre las consecuencias económicas de la modificación y una posible compensación.

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Durante la entrevista con Camila Carvajal, García fue consultado sobre si habría alguna compensación por cambiar el lugar del evento. El empresario no confirmó que se vaya a imponer una multa a Sencia ni precisó si habrá un pago por ese concepto, pero señaló que ya existen conversaciones con la compañía encargada del escenario deportivo.

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“Estamos en conversaciones con Sencia porque esto genera demasiados inconvenientes”, afirmó García, quien explicó que el traslado implica dificultades logísticas y un incremento en los gastos para sacar adelante el espectáculo. Según dijo, organizar el concierto en el nuevo escenario costará más que hacerlo como estaba previsto inicialmente.

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Pese a esos inconvenientes, el empresario aseguró que el equipo organizador buscará que los asistentes disfruten el evento en las mismas condiciones. “Por el público, por nuestras empresas y por Fonseca vamos a hacer que la gente se lo disfrute como si estuviera en El Campín”, expresó en Blu Radio, al insistir en que el cambio sí representa costos superiores.

El traslado se daría en medio de las dificultades relacionadas con el estado de la grama de El Campín, cuyo mantenimiento ha preocupado por la programación de partidos de fútbol. Por ahora, con la información conocida, no hay confirmación de una multa contra Sencia ni de un acuerdo económico por compensación. Las conversaciones entre las partes deberán aclarar cómo se manejarán los gastos adicionales derivados del cambio de escenario.

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