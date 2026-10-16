Sigue la discusión por todo lo que ha venido pasando en el estadio El Campín de Bogotá, pues después de que se canceló el partido entre Millonarios y Once Caldas el pasado martes por el lamentable estado del terreno de juego, desde el IDRD apretaron a Sencia para ver cómo se puede recuperar la cancha de una forma definitiva.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Preocupación por lo que está pasando en el nuevo estadio El Campín; ¿ya no se entrega en 2027?)

Es más, hace unas horas el director del Instituto, Daniel García, aseguró que existía la posibilidad de que se cancelaran o movieran algunos conciertos, puesto que según el contrato, la prioridad debe ser el fútbol.

Lee También

Ante esto, muy temprano este viernes Sencia sacó un comunicado confirmando esa situación, asegurando que ya está hablando con los promotores del concierto de Fonseca para buscar un cambio de fecha o al menos de escenario.

“Hemos iniciado conversaciones con el promotor del concierto del artista Fonseca para modificar la fecha del evento o trasladarlo a otro escenario. Esta es una decisión difícil. Nos solidarizamos con Fonseca y con todas las personas que tenían planeado asistir a su concierto en el estadio”, escribió Sencia.

Ahora, esta medida sería en principio con el concierto de Fonseca solamente, pues no se menciona nada con respecto al concierto de Ryan Castro, Los Tigres del Norte, Megaland y Karol G, que son los otros que también están programados.

(Ver también: Mostraron cómo va el nuevo Campín y aclararon qué pasará con Millonarios y Santa Fe)

Lo cierto es que el fútbol volvería, al menos en principio, este sábado a El Campín, recordando que Millonarios se mide con Jaguares en la tarde, pero Dimayor primero hará una valoración del estado del terreno de juego para determinar si ahora sí se puede jugar.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.