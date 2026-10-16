El artista colombiano Juan Fernando Fonseca confirmó el lanzamiento de su gira internacional titulada “Antes que el tiempo se vaya Tour”, un recorrido con el que llevará las canciones de su undécima producción discográfica por diferentes escenarios de Latinoamérica y Estados Unidos. El inicio de este trayecto musical tendrá un componente de alta expectativa para los seguidores del intérprete, ya que el puntapié oficial se dará el próximo 24 de octubre en el estadio El Campín de Bogotá, un evento que reportó boletería completamente agotada semanas antes de su realización.

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La gira se desprende de su más reciente álbum de estudio, un trabajo discográfico compuesto por 12 canciones que incluye colaboraciones con reconocidos exponentes de distintos géneros musicales como Juanes, Rawayana, Rubén Blades, Manuel Medrano, Río Roma y Nanpa Básico. Este proyecto ha recibido múltiples nominaciones en la industria, figurando en categorías clave de los premios Latin GRAMMY y los Billboard de la Música Latina, lo que ha impulsado la decisión del artista de retomar los escenarios internacionales tras finalizar su anterior etapa de conciertos en México.

El recorrido programado para lo que resta de 2026 y gran parte de 2027 contempla presentaciones en importantes mercados del continente americano. Tras la apertura en la capital colombiana, el cronograma incluye fechas en El Salvador y Panamá durante el cierre de este año, para luego continuar a partir de febrero del próximo año en ciudades de Colombia como Medellín, además de paradas internacionales en países como Chile, Argentina, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Guatemala.

Asimismo, la gira tendrá una fuerte presencia en Estados Unidos, con actuaciones confirmadas en recintos de gran capacidad y renombre como el Radio City Music Hall en Nueva York, el Kaseya Center en Miami, el Kia Center en Orlando, el YouTube Theater en Los Ángeles, y escenarios en ciudades como Atlanta, Washington, San Antonio, Austin y Dallas, con el anuncio de nuevas fechas por confirmar en el transcurso de los próximos meses.

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En cuanto a la adquisición de entradas, los organizadores informaron que las preventas locales se habilitaron desde el pasado 15 de octubre, mientras que la venta general de boletería al público comenzará a partir del próximo lunes 19 de octubre, con horarios y condiciones específicas dependiendo de cada mercado internacional. Los seguidores del artista podrán consultar los canales oficiales y puntos de venta autorizados para verificar la disponibilidad de las localidades y los detalles logísticos de cada presentación.

Con este nuevo periplo, Fonseca busca consolidar la vigencia de su propuesta musical, transitando entre los sonidos tropicales, el pop y las influencias tradicionales que han marcado su trayectoria de más de dos décadas en la escena musical latinoamericana, posicionándose nuevamente en las agendas de conciertos de la región.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.