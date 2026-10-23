Colombia busca convertir su riqueza natural en un motor de desarrollo económico, inversión y bienestar regional con la realización de la II Semana de la Bioeconomía Colombiana, que se llevará a cabo del 26 al 28 de octubre en el Pabellón de Cristal del Gran Malecón del Río, en Barranquilla.

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El evento, organizado por FEDEMADERAS y ASOCARBONO, en alianza con la Fundación Santo Domingo, reunirá a representantes del Gobierno, empresas, comunidades, productores, inversionistas, banca, academia y cooperación internacional para analizar oportunidades relacionadas con la conservación, la producción sostenible, los servicios ecosistémicos, los mercados de carbono y biodiversidad y el financiamiento climático.

La iniciativa parte de la importancia del capital natural para la economía colombiana. Según los organizadores, el 48 % del PIB depende de los servicios ecosistémicos, mientras que la degradación ambiental podría poner en riesgo el 13 % de este aporte hacia 2030. En este escenario, la bioeconomía y los mercados de carbono aparecen como mecanismos para atraer recursos hacia proyectos que combinen conservación y desarrollo productivo.

Actualmente, la cadena forestal de madera y mobiliario representa el 0,8 % del PIB y genera 210.000 empleos directos e indirectos. Además, 248 proyectos certificados del mercado de carbono han generado reducciones o remociones superiores a 250 millones de toneladas de CO2 equivalente.

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FEDEMADERAS considera que, con una política de Estado de largo plazo, la cadena forestal podría superar el 3 % del PIB, mientras que los activos ambientales podrían movilizar más de $200.000 millones anuales hacia las regiones y comunidades.

Durante los tres días habrá conferencias, anuncios, diálogos y espacios para conectar proyectos con inversionistas nacionales e internacionales. También participarán entidades de Uruguay, Chile, Francia y Australia. El objetivo es convertir las conversaciones en acuerdos y acciones concretas que permitan proteger la biodiversidad y, al mismo tiempo, generar nuevas oportunidades económicas para Colombia.

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