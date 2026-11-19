El mercado de internet móvil en Colombia no tiene un único operador ganador, pues Tigo, Claro, WOM y Movistar lideran diferentes indicadores de calidad, según el más reciente informe de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), con cifras a junio de 2026.

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El estudio compara el rendimiento de las redes 4G e incorpora por primera vez mediciones de 5G.

En velocidad de descarga 4G, Tigo ocupó el primer lugar a nivel nacional, con un promedio de 17,8 megabits por segundo (Mbps), seguido de Claro, con 17,5 Mbps. WOM registró 14,2 Mbps y Movistar, 13,8 Mbps. Tigo también presentó un crecimiento anual del 41,7%.

En velocidad de carga, Movistar encabezó el ranking con 11,7 Mbps, un aumento del 40,1% frente a junio de 2025. Le siguieron Tigo, con 11,2 Mbps; WOM, con 9,6 Mbps, y Claro, con 8,6 Mbps.

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Por su parte, WOM se destacó por ofrecer el menor tiempo de respuesta de conexión, con una latencia de 21,8 milisegundos, y el mejor resultado en estabilidad. Tigo sobresalió en pérdida de paquetes, con apenas 1,01%.

Por ciudades, Claro lideró la velocidad de descarga en 24 de las 32 capitales del país, mientras Movistar ganó terreno en velocidad de carga y ocupó el primer lugar en 16 capitales.

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