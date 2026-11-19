Los propietarios de carros eléctricos e híbridos nuevos en Colombia tienen hasta el 15 de diciembre de 2026 para solicitar ante la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) el certificado necesario para acceder a la devolución del IVA y a beneficios en la declaración de renta.

Sigue a PULZO en Discover

Este documento valida que el vehículo cumple los requisitos técnicos establecidos en la Ley 1715 de 2014 y es indispensable para realizar posteriormente el trámite ante la Dian.

Quienes no alcancen a presentar la solicitud antes de esa fecha deberán esperar hasta el 1 de febrero de 2027, cuando se abre nuevamente el periodo de recepción. Sin embargo, no perderán el derecho a los incentivos tributarios.

Según estimaciones de CertiVeh, más de 40.000 propietarios todavía no han aprovechado estos beneficios. La devolución equivale al 5 % del valor del vehículo. Por ejemplo, en un carro de $140 millones, representaría cerca de $7 millones.

Lee También

También existe una deducción del 50 % de la inversión en renta, que puede distribuirse hasta en 15 años.

Los incentivos aplican para vehículos eléctricos y modelos híbridos HEV y PHEV nuevos, pero excluyen los híbridos ligeros MHEV.

El plazo coincide con un proyecto de ley que estudia el Congreso y que propone aumentar el IVA de estos vehículos del 5 % al 19 %, lo que podría encarecer su compra.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.