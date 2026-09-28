Uno de los puntos que más preocupa a los compradores es que el beneficio no se aplica automáticamente. Para acceder a él, primero deben obtener un certificado de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) y después adelantar el procedimiento correspondiente ante la Dian. Si el concesionario cobró el IVA al momento de la compra, el propietario puede solicitar la devolución, siempre que cumpla con los requisitos establecidos.

Lee También

De acuerdo con La República, el abogado Julio Toro, socio de Toro Asociados, confirmó que actualmente no hay citas disponibles para presentar estas solicitudes. El medio consultó al director de la Dian, Andrés Felipe Velásquez, sobre la situación, pero no obtuvo respuesta. La falta de disponibilidad en el agendamiento representa un obstáculo para quienes esperan recuperar el dinero que pagaron por el impuesto.

Carros eléctricos: ¿cuánta plata pueden recuperar los dueños?

La magnitud del problema coincide con el aumento de las solicitudes de certificación. Según cifras de la Upme citadas por La República, estas pasaron de apenas 19 en 2022 a 3.211 en mayo de 2026. El crecimiento refleja el mayor interés de los colombianos por los vehículos eléctricos e híbridos y la presión que esto supone para los trámites relacionados con los incentivos tributarios.

Para los compradores, el beneficio puede representar varios millones de pesos. La República expuso el ejemplo de un vehículo cuyo valor antes de impuestos es de 100 millones de pesos: la exclusión del IVA del 5 % equivale a 5 millones de pesos que podrían solicitarse en devolución, si se cumplen las condiciones exigidas.

Además, la Ley 1715 de 2014 contempla una deducción especial de hasta el 50 % de la inversión en el impuesto sobre la renta, sujeta a los requisitos y límites aplicables. Este beneficio no significa que la Dian le entregue al propietario la mitad del precio del carro en efectivo, pues se trata de una deducción tributaria.

El plazo para reclamar y la incertidumbre de los compradores

La demora en conseguir una cita despierta preocupación por los tiempos para presentar la solicitud. Según la normativa tributaria citada por la Dian, el contribuyente cuenta con un plazo de cinco años, contados desde la fecha de expedición de la factura, para solicitar la devolución del IVA pagado bajo estas condiciones.

Ese término es clave para los propietarios que ya compraron su vehículo y todavía no han logrado completar el procedimiento. Aunque existe una ruta para reclamar el impuesto, la falta de disponibilidad para radicar las solicitudes añade incertidumbre sobre cuándo podrán hacer efectivo el beneficio.

(Ver también: El problema que tienen los carros eléctricos sobre los de gasolina y que poco se menciona)

Por ahora, el principal interrogante es cuándo se normalizará la atención de la Dian para este tipo de trámites. Mientras tanto, los compradores se enfrentan a una situación en la que el incentivo tributario está contemplado en la ley, pero acceder a él puede convertirse en un proceso demorado.