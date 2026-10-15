Por: EL PILON SA

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Lina de Armas Daza ha regresado de manera temporal a la gerencia del Hospital Rosario Pumarejo de López. Su retorno se dio gracias a una Resolución expedida por la superintendente Nacional de Salud, María Godoy Casadiego, quien decidió suspender de forma provisional la remoción de De Armas en cumplimiento de una medida cautelar ordenada por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar. Sin embargo, de acuerdo con lo establecido por este juzgado, la permanencia de De Armas en el cargo dependerá del fallo de fondo que se emita en la acción de tutela que ella interpuso.

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De Armas argumentó que su salida vulneraba su derecho al debido proceso y al mínimo vital, fundamentos que expuso tras demostrar que se encuentra en estado de embarazo y es la principal fuente de ingresos de su familia. La funcionaria también explicó que su esposo renunció a su empleo formal para dedicarse al cuidado exclusivo de su hija menor, quien, según la tutela presentada, padece una condición de discapacidad y requiere terapias continuas. Todo esto fue considerado por el juzgado como elemento relevante para frenar el relevo en la administración del hospital.

La entidad encargada, la Superintendencia Nacional de Salud, indicó en el expediente que la desvinculación de De Armas respondió a presuntas razones técnicas. Entre las justificaciones referidas se mencionan supuestas fallas en los procesos de contratación, deficiencias en la cobertura de riesgos laborales y reparos en un informe sobre conflicto de intereses. El juzgado, sin embargo, le exigió a la Supersalud sustentar con pruebas esas razones y aclarar si tuvo en cuenta las notificaciones sobre el estado de embarazo de la funcionaria, aspectos que serán importantes para la decisión final.

Antes de esta controversia, De Armas asumió el cargo el 10 de junio de 2026, cuando Daniel Quintero era superintendente de Salud, y apenas permanecía algo más de cuatro meses como gerente. La reciente designación de Abelardo de la Espriella en la Presidencia de la República generó movimientos que impactaron la estabilidad directiva del hospital. En menos de cinco años, el centro médico ha tenido al menos seis interventores, reflejando una marcada inestabilidad administrativa desde su intervención, medida prorrogada hasta el 14 de enero de 2027.

El Hospital Rosario Pumarejo de López destaca en la red pública de salud por la magnitud de su presupuesto, que para 2026 se calcula en 157.150 millones de pesos, según documentos oficiales. La principal fuente de ingresos proviene de la facturación por servicios médicos, especialmente para los usuarios de los regímenes subsidiado y contributivo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue restituida Lina de Armas como gerente del Hospital Rosario Pumarejo de López?

Lina de Armas fue restituida provisionalmente mediante una resolución de la superintendente Nacional de Salud, en respuesta a una medida cautelar del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar. De acuerdo con la información, De Armas interpuso una acción de tutela alegando vulneración de derechos fundamentales como el debido proceso y el mínimo vital, después de demostrar su estado de embarazo y las condiciones particulares de su hogar.

¿Cuáles fueron las razones técnicas que argumentó la Supersalud para la salida de Lina de Armas?

La Superintendencia Nacional de Salud sostuvo ante el juzgado que la salida de Lina de Armas respondió a supuestas deficiencias en procesos de contratación, irregularidades en la cobertura de riesgos laborales y a reparos en un reporte sobre conflicto de intereses. Sin embargo, el juzgado solicitó a la entidad entregar pruebas que respalden esos señalamientos y clarificar si tuvo en cuenta las comunicaciones relativas al embarazo de la funcionaria.

Balance del terremoto, según el presidente

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El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.