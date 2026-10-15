Por: EL PILON SA

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La Alcaldía de Valledupar ha dado inicio a una importante convocatoria para elegir a los representantes de los productores de espectáculos públicos y del sector artístico que integrarán el Comité de la Contribución Parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas. De acuerdo con la información oficial suministrada por la Alcaldía, este comité tiene como objetivo velar por el manejo adecuado de los recursos provenientes de contribuciones parafiscales, asegurando su inversión en el desarrollo y fortalecimiento de las artes escénicas dentro del municipio.

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Según la Alcaldía de Valledupar, la labor de este comité trasciende la simple administración de recursos. Sus miembros asumen la responsabilidad de analizar, hacer seguimiento y fortalecer la destinación de fondos para proyectos que impulsen la cultura y el arte a nivel local. Además, está encargado de evaluar y dar viabilidad a las inversiones derivadas de la contribución parafiscal establecida por la Ley 1493 de 2011. Estos fondos tienen el propósito de potenciar la infraestructura cultural y consolidar el sector de las artes escénicas en Valledupar, buscando así un mayor impacto y crecimiento para los actores culturales del territorio.

La convocatoria establece dos modalidades de participación para los involucrados. Por un lado, los interesados pueden postularse para representar a su respectivo sector; por otro, pueden ejercer su derecho al voto y elegir a quienes consideren mejor preparados para defender sus intereses dentro del comité. Las candidaturas están abiertas para dos cargos específicos: representante del sector artístico local, dirigido a artistas de teatro, danza, música, magia o circo sin animales; y representante de los productores de espectáculos públicos de las artes escénicas. El proceso de inscripciones permanecerá abierto hasta el 19 de octubre, como se señala en los documentos oficiales de la Alcaldía.

De acuerdo con el cronograma publicado, la elección se llevará a cabo de manera presencial el martes 27 de octubre en la Casa de la Cultura Cecilia Caballero de López, ubicada en Valledupar. La elección del representante artístico comenzará a las 9 a. m., mientras que la del representante de los productores está fijada para las 3 p. m. Todos los detalles, requisitos y el cronograma completo pueden ser consultados en la sección de convocatorias del sitio oficial de la Alcaldía.

Este proceso tiene como meta fundamental fortalecer la participación y representación de los actores del sector cultural, permitiendo que incidan de manera directa en la toma de decisiones orientadas al desarrollo artístico de Valledupar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para postularse como representante del sector artístico en Valledupar?

Los requisitos específicos para postularse como representante están publicados en la resolución y el cronograma disponibles en la sección de convocatorias de la página web de la Alcaldía de Valledupar. Allí se encuentran detallados los criterios que deben cumplir los artistas interesados, así como los documentos que deben presentar y el procedimiento de inscripción, que estará abierto hasta el 19 de octubre.

¿Para qué sirve la contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas?

La contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas, establecida por la Ley 1493 de 2011, tiene como objetivo destinar recursos al fortalecimiento de la infraestructura cultural y al desarrollo del sector en municipios como Valledupar. El comité encargado vela porque estos fondos sean destinados a proyectos que impulsen el arte y la cultura local, fomentando así una mayor participación y crecimiento de los agentes culturales de la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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