Por: EL PILON SA

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Energua anunció que este viernes 16 de octubre se llevarán a cabo trabajos para el mantenimiento de la infraestructura eléctrica en varios sectores de Valledupar. Según la información divulgada por la compañía, estas labores causarán interrupciones temporales en el servicio de energía, por lo que se exhorta a los usuarios de las zonas afectadas a tener presentes los horarios establecidos con el fin de planificar sus actividades ese día.

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De acuerdo con el comunicado de Energua, la jornada de mantenimiento se centrará en los circuitos Guatapurí 1 y Cañahuate 2, abarcando horarios desde las 7:00 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde. En el caso del circuito Guatapurí 1, las labores de mantenimiento están programadas para realizarse entre las 7:00 a. m. y las 3:30 p. m. Los puntos específicos que tendrán afectaciones son el barrio San Vicente, delimitado por la calle 14 entre carreras 17 y 19, y la carrera 17 entre calles 14 y 15; así como el barrio Alfonso López, en la calle 14 entre las carreras 15 y 16.

Respecto al circuito Cañahuate 2, las intervenciones de Energua iniciarán a las 7:15 de la mañana y concluirán a las 3:30 de la tarde. Los sectores impactados incluyen el barrio Novalito, donde se desarrollarán maniobras de mantenimiento en la zona urbana referenciadas por la empresa; además del sector de la carrera 8, ubicado entre las calles 7 bis y 8, y el sector de la calle 7B, entre las carreras 9 y 8.

La compañía enfatizó que el objetivo de estos trabajos es asegurar el correcto funcionamiento y la confiabilidad de su infraestructura eléctrica. Energua recomienda a los habitantes de las áreas señaladas estar pendientes de las indicaciones oficiales y considerar estos horarios para evitar contratiempos asociados a la suspensión temporal de la energía eléctrica.

En conclusión, la programación de los mantenimientos por parte de Energua busca prevenir futuros inconvenientes en el servicio, por lo cual la colaboración de los usuarios afectados resulta clave para mitigar las molestias en su vida cotidiana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios de Valledupar afectados por el corte de energía eléctrica anunciado por Energua?

De acuerdo con el anuncio de Energua, los barrios y sectores afectados por el corte programado en Valledupar son San Vicente, Alfonso López, Novalito, además de segmentos señalados sobre la carrera 8 entre las calles 7 bis y 8, y la calle 7B entre las carreras 9 y 8. Los usuarios de estos lugares deberán tomar precauciones debido a la interrupción temporal del servicio eléctrico.

¿Hasta qué hora estará suspendido el servicio de energía eléctrica en los sectores mencionados de Valledupar?

Según la programación emitida por Energua, la suspensión del servicio de energía eléctrica en los barrios y sectores afectados de Valledupar está prevista para finalizar a las 3:30 de la tarde del viernes 16 de octubre, dependiendo del circuito específico en el que se realicen los trabajos. Es importante que los usuarios consulten los horarios detallados para planificar sus actividades durante la jornada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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