Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

El desarrollo urbanístico y de espacio público en Valledupar avanza con pasos firmes luego del reciente anuncio realizado en un evento en esa ciudad, donde el ministro de Vivienda, Jaimes Andrés Beltrán, confirmó la viabilidad financiera del malecón del río Guatapurí, una obra valorada en más de 59.000 mil millones de pesos y cuya construcción comenzaría en enero de 2027. Este respaldo económico es un paso definitivo para materializar un proyecto que había sido gestionado en años anteriores, pero sin obtener respuesta positiva, según explicó la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la información divulgada durante el evento, el plan para el malecón contempla no solo la infraestructura vial y de movilidad, sino una visión integral de espacio público, articulando distintos nodos con ofertas culturales, deportivas y recreativas alrededor de la avenida del río Guatapurí, una vía que aún se encuentra en ejecución. El Nodo Ecológico será el primero y estará situado en el lote Campo Adela, predio del municipio. Allí se priorizará la conservación y contemplación del bosque seco tropical, integrando plazoletas para artesanías y educación, zonas de parqueo, parques infantiles y senderos ecológicos, entre otros espacios, según los documentos técnicos del proyecto.

En cuanto al diseño vial, el proyecto prevé una franja de intervención de 25 metros entre la avenida y la zona verde. Esta franja incluirá dos calzadas vehiculares de 7 metros cada una. Hacia el lado del río, el espacio para el tránsito peatonal y ciclista estará garantizado con un andén de 5,5 metros, una ciclorruta de 2,4 metros de ancho y una zona verde de 5,57 metros. Del lado derecho de la avenida también estarán presentes zonas verdes y espacios peatonales, estructurando así un corredor amigable con el medio ambiente y diverso en servicios para la comunidad.

El Nodo Familiar será la segunda intervención, previsto en el terreno del Vivero Municipal, el cual deberá ser recuperado para este fin. En este punto se planea construir canchas deportivas, plazoletas, una ciclorruta perimetral, un gimnasio vital, parques infantiles, parqueaderos y locales culturales. Finalmente, en la zona conocida como Las Vaqueras se desarrollará el Nodo Deportivo, con canchas, una ciclorruta perimetral, locales culturales, un anfiteatro y área de parqueadero, completando así un circuito de espacios públicos para diferentes intereses y edades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo comenzará la construcción del malecón del río Guatapurí en Valledupar?

De acuerdo con lo anunciado oficialmente por el ministro de Vivienda, Jaimes Andrés Beltrán, la viabilidad financiera ya está confirmada para este proyecto y se espera que la construcción del malecón arranque en enero de 2027, consolidando así una obra que ha sido esperada por la comunidad y autoridades locales.

¿Qué características tendrá el malecón del río Guatapurí y cuáles son sus principales nodos?

El malecón incluirá dos calzadas vehiculares de 7 metros, un andén de 5,5 metros, una ciclorruta de 2,4 metros y zonas verdes de 5,57 metros, según los documentos del proyecto. Además, contará con tres nodos principales: el Nodo Ecológico enfocado en la conservación ambiental, el Nodo Familiar con instalaciones deportivas y culturales, y el Nodo Deportivo, que integrará canchas, un anfiteatro y espacios culturales para la comunidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.