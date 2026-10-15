María del Mar Pizarro, hija de Carlos Pizarro Leongómez, respondió a la decisión del presidente Abelardo De la Espriella de retirar de espacios públicos del Gobierno las imágenes y referencias a su padre, antiguo comandante de la guerrilla del M-19.

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A través de un pronunciamiento, Pizarro sostuvo que el reconocimiento de los colombianos hacia su padre no depende de esculturas, objetos o decisiones de la administración de turno. También cuestionó la orientación del Gobierno frente a los derechos y las libertades ciudadanas.

En el mismo mensaje, afirmó que la historia recordará a quienes lucharon por la participación política frente a lo que describió como la tiranía del bipartidismo. Además, lanzó una crítica directa a la administración de De la Espriella.

“La Historia recordará quienes lucharon por la participación política ante la tiranía del bipartidismo y también recordará a este Gobierno por el retroceso en materia de derechos civiles y libertades ciudadanas”, agregó.

El cariño de este país por mi padre no yace en objetos o esculturas, no necesita del Gobierno de turno. La Historia recordará quienes lucharon por la participación política ante la tiranía del bipartidismo y también recordará a este Gobierno por el retroceso en materia de… https://t.co/T6OszoAg7R — Mar Pizarro (@delmarpizarro) October 15, 2026

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¿Por qué De la Espriella ordenó retirar las imágenes de Pizarro?

La respuesta de María del Mar Pizarro se conoció después de que el mandatario le pidiera a la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Paola Holguín, retirar de espacios públicos del Gobierno las representaciones relacionadas con Carlos Pizarro.

Durante una visita a esa cartera, el presidente argumentó que no permitirá que antiguos integrantes de organizaciones armadas sean exaltados en lugares institucionales. En ese contexto, calificó las imágenes como una apología al terrorismo y ordenó a la funcionaria proceder con su retiro.

Hasta el momento, el Gobierno no ha detallado públicamente un inventario de las piezas que serán retiradas ni un cronograma para ejecutar la instrucción.

La controversia por el sombrero de Carlos Pizarro

La discusión también ocurre después de una decisión del Consejo de Estado relacionada con un objeto del excomandante del M-19. El 30 de septiembre, el alto tribunal suspendió provisionalmente los efectos de la Resolución 218 del 17 de junio de 2024, mediante la cual se había reconocido el sombrero de Pizarro como patrimonio cultural de la Nación.

Esa medida judicial se refiere al acto administrativo sobre el sombrero y no constituye, por sí misma, una orden de retirar todas las imágenes del excomandante de los espacios públicos.

Carlos Pizarro fue uno de los principales dirigentes del M-19 antes de la desmovilización de esa organización en 1990. Luego se presentó como candidato presidencial por la Alianza Democrática M-19, pero fue asesinado el 26 de abril de ese año, durante la campaña electoral.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.