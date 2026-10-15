Abelardo de la Espriella anunció una ofensiva contra lo que denomina cultura ‘woke’ y planteó cambios en la manera como el Estado aborda asuntos relacionados con la cultura, la historia y el patrimonio.

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Durante un discurso, De la Espriella calificó el ‘wokismo’ como “uno de los grandes cánceres que amenazan la unidad nacional” y aseguró que desde el Gobierno habrá “una lucha abierta y frontal contra el ‘wokismo’”. En esa misma línea, anunció una “contrarrevolución cultural”.

El mandatario cuestionó que la cultura sea utilizada con fines ideológicos y defendió una visión en la que el Estado tenga un papel activo en la protección de determinados valores nacionales. “La cultura no puede seguir utilizándose como instrumento de la ideología. El Estado tiene el deber moral, insoslayable y político de impedir que los espacios culturales sean captados por el socialcomunismo ateo y enemigo de los valores fundamentales sobre los cuales se erige la nación de Colombia”, afirmó.

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El presidente Abelardo De La Espriella anunció una lucha frontal contra el wokismo que promueve el lenguaje inclusivo: “Es uno de los grandes cánceres que amenazan la unidad nacional y a la sociedad colombiana”. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/oacIzSutII — Revista Semana (@RevistaSemana) October 15, 2026

Entre los temas que el presidente puso en discusión están el lenguaje inclusivo, la manera de abordar las diferencias entre hombres y mujeres y la interpretación de algunos episodios históricos. El mandatario cuestionó “desconocer las diferencias biológicas entre hombres y mujeres” y “falsificar la historia reduciéndola a pugnas entre opresores y oprimidos”.

Otro de los puntos señalados por De la Espriella tiene que ver con la representación de figuras vinculadas con grupos armados en espacios culturales. El presidente afirmó: “Aquí defendemos la legalidad, la libertad, la institucionalidad y la democracia y si uno defiende esos postulados fundamentales, no puede bajo ninguna circunstancia permitir la apología al terrorismo”.

La estrategia estará a cargo de la ministra de Cultura, Paola Holguín. Al respecto, la cartera también cambiará su denominación y pasará de Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes a Ministerio de Cultura y Patrimonio.

En ese patrimonio, De la Espriella pidió prestar “con especial atención y celo” a los bienes religiosos. “Las iglesias, conventos, el arte sacro, los archivos eclesiásticos, la música religiosa y las mismas manifestaciones de religiosidad, como las procesiones, son parte fundamental de la cultura nacional. Son bienes históricos y artísticos sin los que es imposible comprender la historia del país”, sostuvo.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.