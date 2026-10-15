El presidente Abelardo de la Espriella anunció este jueves 15 de octubre que el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes volverá a llamarse Ministerio de Cultura y Patrimonio, un cambio con el que busca marcar distancia frente a una de las modificaciones impulsadas durante el Gobierno de Gustavo Petro.

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El mandatario hizo el anuncio durante una visita a la cartera cultural, en la que también presentó los lineamientos de lo que denominó una “contrarrevolución cultural”. Su propuesta incluye una revisión del papel de las instituciones culturales, la protección del patrimonio histórico y religioso y el retiro de espacios públicos de representaciones que considera una exaltación del terrorismo.

Acá, el anuncio del presidente:

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“Este ministerio tiene que volver a ser lo que fue. Debe recuperar el nombre que le corresponde: Ministerio de Cultura y Patrimonio” @DELAESPRIELLAE Intervención en el marco de la visita al @mincultura https://t.co/9cvGO2fmHG — Paola Holguín 🇨🇴 (@PaolaHolguin) October 15, 2026

¿Cómo se llamará el Ministerio de Cultura con De la Espriella?

De acuerdo con el anuncio del presidente, la entidad pasará a llamarse Ministerio de Cultura y Patrimonio, en reemplazo de Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

La denominación que se busca modificar fue adoptada en 2023, durante la administración de Gustavo Petro. La Ley 2319, sancionada el 29 de agosto de ese año, cambió oficialmente el nombre del Ministerio de Cultura y también modificó otras denominaciones relacionadas con la política cultural del Estado.

Durante su intervención, De la Espriella cuestionó el enfoque que, a su juicio, se ha dado a la cultura en los últimos años. Sostuvo que las instituciones públicas del sector deben concentrarse en la protección del patrimonio y en el fortalecimiento de la identidad nacional, sin convertirse en instrumentos de promoción de ideologías políticas.

El mandatario señaló que su Gobierno buscará dar prioridad a las manifestaciones artísticas e históricas del país, así como a la conservación de bienes materiales e inmateriales que considera fundamentales para la memoria colombiana.

De la Espriella plantea una “contrarrevolución cultural”

El cambio de nombre hace parte de una apuesta más amplia del presidente, quien presentó la idea de una “contrarrevolución cultural” para enfrentar lo que calificó como la influencia de la extrema izquierda y el wokismo en los espacios culturales y académicos.

Según expuso, su administración buscará defender los valores tradicionales, fortalecer la identidad colombiana y promover una interpretación de la historia nacional que, en su criterio, no esté condicionada por intereses ideológicos.

El presidente también cuestionó el uso de las instituciones culturales para promover determinadas posiciones políticas. En ese sentido, sostuvo que la cartera debe concentrarse en sus funciones misionales y en la protección del patrimonio, en lugar de convertirse en un escenario de favores burocráticos o corrupción.

La propuesta supone un cambio de orientación frente al enfoque que tuvo el sector durante el Gobierno de Petro, aunque sus efectos concretos dependerán de las decisiones administrativas y normativas que adopte la nueva administración.

Ordenó retirar representaciones de Carlos Pizarro de espacios públicos

Durante la misma intervención, De la Espriella le ordenó a la ministra de Cultura, Paola Holguín, retirar de los espacios públicos las representaciones que, según él, constituyen una exaltación del terrorismo. El mandatario mencionó expresamente al excomandante del M-19 Carlos Pizarro.

El presidente afirmó que su Gobierno no permitirá que figuras relacionadas con organizaciones armadas sean presentadas como próceres de la patria y pidió actuar frente a las obras y representaciones que considera una apología del terrorismo.

La discusión se relaciona con las políticas de memoria histórica y patrimonio cultural, asuntos que pueden involucrar valoraciones históricas, artísticas y jurídicas sobre las obras y los personajes representados.

De la Espriella también anunció que dará especial importancia a la conservación del patrimonio religioso. Entre los bienes y manifestaciones que mencionó están las iglesias, los conventos, los archivos eclesiásticos, el arte sacro y las procesiones.

Con estos anuncios, el presidente presentó las primeras líneas de la política cultural que pretende impulsar su administración. El cambio de nombre de la cartera es uno de sus anuncios centrales, aunque su implementación deberá ajustarse al marco jurídico vigente.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.