Abelardo De La Espriella ordenó retirar de los espacios públicos del Gobierno las imágenes y referencias a Carlos Pizarro Leongómez, antiguo comandante de la guerrilla del M-19. La instrucción se conoció este jueves 15 de octubre, durante una visita del mandatario al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en Bogotá.

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Ante la ministra Paola Holguín, el jefe de Estado sostuvo que no permitirá que figuras vinculadas con organizaciones armadas sean exaltadas en lugares institucionales. Por eso, le pidió a la funcionaria proceder con el retiro de los elementos alusivos a Pizarro.

De La Espriella defendió su decisión con el argumento de que su Gobierno promueve la legalidad, la libertad, la institucionalidad y la democracia. “No acepto la apología del terrorismo. En este Gobierno se acabó”, expresó durante su intervención.

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¿Por qué volvió a ser noticia Carlos Pizarro?

El pronunciamiento se produjo días después de una controversia relacionada con el reconocimiento cultural de un sombrero perteneciente al excomandante del M-19. El 30 de septiembre, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente los efectos de la Resolución 218 del 17 de junio de 2024, con la que el Gobierno de Gustavo Petro había declarado el sombrero de Pizarro como patrimonio cultural de la Nación.

La decisión judicial no correspondió a una orden de retirar todas las imágenes del exguerrillero de espacios públicos, sino a la suspensión provisional de esa resolución mientras avanza el proceso sobre su legalidad. Entre los argumentos de la demanda se cuestionaron las facultades del Ministerio para otorgar directamente ese reconocimiento.

Otros cambios que pidió en el Ministerio de Cultura

Durante la misma visita, el presidente también cuestionó el nombre de la cartera, que durante la administración anterior pasó a llamarse Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. De La Espriella pidió recuperar una denominación centrada en Cultura y Patrimonio y criticó el uso del lenguaje inclusivo en las instituciones estatales.

La instrucción sobre las imágenes de Pizarro se enmarca en la orientación cultural que el mandatario busca impulsar. Por ahora, el anuncio público establece la orden impartida a la ministra, aunque las fuentes consultadas no detallan un inventario de los elementos que serán retirados ni un cronograma para ejecutar la medida.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.