Por: El Espectador

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El gobierno de Abelardo De La Espriella ha delineado un enfoque cultural decidido al anunciar el cambio de nombre del Ministerio de Cultura a Ministerio de Cultura y Patrimonio, acompañado por la declaración de una "contrarrevolución cultural". Esta estrategia, de acuerdo con información de El Espectador, se plantea como respuesta a lo que sus promotores consideran un uso indebido de las instituciones para el adoctrinamiento, una percepción que ha generado tensiones internas en aspectos como la memoria histórica y la administración del patrimonio.

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Desde la campaña presidencial, la idea de dar una batalla en el campo cultural ha sido una de las banderas de la administración. El discurso oficial sostiene que las transformaciones necesarias en el país no pueden limitarse a los terrenos de la seguridad o la economía, sino que deben permear también el ámbito cultural. Un ejemplo claro de esta orientación fue la orden de retirar del Museo Santa Clara símbolos asociados a gobiernos pasados, bajo el argumento de que representaban una "apología al terrorismo", y el compromiso de combatir lo que denomina como "socialcomunismo ateo". Estas decisiones muestran un enfoque en el que la gestión cultural se convierte en un terreno de disputa ideológica.

El nombramiento de Paola Holguín como ministra, y la publicación en redes sociales de una imagen de la Biblia junto a una cita de George Washington, han insertado el debate sobre la relación entre la fe personal y la función pública. Mientras De La Espriella se refiere a Holguín como "la guerrera lista" para enfrentar la batalla cultural, surgen interrogantes sobre el pluralismo y la neutralidad en la promoción de la creación artística y la administración de la cultura.

La administración ha identificado al "wokismo" —concepto empleado para describir una corriente ideológica que, según el Ejecutivo, promueve el "relativismo moral" y distorsiona la historia y la identidad nacional— como uno de sus mayores adversarios. De acuerdo con El Espectador, esta narrativa se enmarca en referentes internacionales, similares a los discursos de líderes conservadores en países como Estados Unidos, Argentina y El Salvador.

No obstante, la promesa de neutralidad cultural enfrenta contradicciones en entidades como el Instituto Caro y Cuervo. El uso de canales oficiales por parte de Sergio Esteban Vélez, su director, para emitir posturas morales y religiosas sobre autores canónicos, generó críticas de académicos y escritores, quienes consideran que estas plataformas estatales no deben funcionar como espacios de difusión doctrinaria. Una polémica similar gira en torno a la Biblioteca Nacional de Colombia: allí, las decisiones relacionadas con la memoria histórica y la gestión de los acervos han encendido alertas sobre el respeto a la diversidad de visiones y la integridad de las colecciones públicas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el cambio de nombre del Ministerio de Cultura y Patrimonio genera controversia?

El cambio de denominación responde a una visión política que busca subrayar la importancia del patrimonio y la "contrarrevolución cultural", pero ha suscitado controversia por el contexto en que ocurre: existe preocupación de que estos ajustes sirvan como pretexto para orientar la gestión cultural hacia posturas ideológicas particulares y limitar la pluralidad en la memoria histórica y la expresión artística.

¿Qué significa “wokismo” según el gobierno de De La Espriella y por qué es objeto de disputa?

El gobierno define el "wokismo" como una tendencia ideológica caracterizada por el relativismo moral, la alteración de la historia y la pérdida de identidad nacional. La administración ve en esta corriente una amenaza a los valores que promueven y sostiene una “lucha abierta” en su contra, siguiendo una retórica afín a la de líderes de derecha en otras naciones, de acuerdo con el análisis presentado por El Espectador.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.