Por: El Espectador

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En su primer acto oficial como jefe de Estado dentro del Ministerio de Cultura, el presidente anunció un drástico cambio: la institución pasará a llamarse Ministerio de Cultura y Patrimonio. El evento, realizado en el Museo Santa Clara, marcó no solo una decisión simbólica sobre el nombre, sino también el lanzamiento de lo que denominó "contrarrevolución cultural", que según la cartera busca "fortalecer la identidad colombiana y proteger el patrimonio".

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Durante su discurso, el mandatario criticó el modelo de gestión cultural del gobierno anterior, al que tachó de haber "fragmentado conceptualmente la cultura" bajo el argumento —que calificó de falso— de reconocer la diversidad. Recalcó la obligación estatal de conservar y transmitir la herencia cultural, advirtiendo que "la cultura no puede seguir utilizándose como instrumento de la ideología", y enfatizó que "las instituciones culturales del Estado pertenecen a todos los ciudadanos". Según sus declaraciones, extraídas de la cobertura periodística de la cartera cultural, el proyecto apunta a una visión amplia de cultura, abarcando manifestaciones históricas, intelectuales y materiales, así como el patrimonio inmaterial.

En línea con sus promesas de campaña, el mandatario subrayó que la transformación nacional "también tiene una dimensión cultural", que atraviesa cada desafío de la sociedad. En este contexto, lanzó una ofensiva discursiva contra el llamado "wokismo" —descrito por el presidente como una corriente que "apunta a transformar los fundamentos morales, culturales y sociales de Occidente". Sostuvo que el 'wokismo' "desconoce las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, falsifica la historia y promueve el relativismo moral", e insistió en proteger valores tradicionales, incluyendo la familia, la identidad nacional y la libertad individual. Además, anunció instrucciones directas a la ministra Paola Holguín para retirar expresiones consideradas una "apología al terrorismo" de espacios públicos, y reforzó su compromiso con la protección del patrimonio religioso como "parte de la memoria nacional".

No obstante, reportes de El Espectador y testimonios de la comunidad cultural destacan una paradoja: la cruzada presidencial contra el supuesto adoctrinamiento ha derivado en nuevas tensiones ideológicas dentro de las entidades oficiales. Un caso ilustrativo ocurrió en el Instituto Caro y Cuervo, donde su director, Sergio Esteban Vélez, usó cuentas institucionales para emitir opiniones religiosas y morales, lo que llevó a una carta pública de más de cien egresados, apoyados por figuras reconocidas de la cultura. Estos señalaron que "la función del Estado no es dogmatizar ni validar una única interpretación", y criticaron el uso de canales estatales como escenarios personales o partidistas.

A este escenario se suma la aparente falta de avances técnicos y administrativos en la protección de las lenguas indígenas y el desarrollo institucional del sector cultural. El Espectador informó sobre una felicitación oficial al Instituto Caro y Cuervo por el impacto mediático de sus videos, mientras que gestiones clave, como la primera planta docente de carrera en ocho décadas y el pago a contratistas, permanecen detenidas debido a procesos burocráticos y fallas en la plataforma SECOP.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Ministerio de Cultura y Patrimonio cambió de nombre y cuál es su objetivo?

El cambio de nombre del ministerio, anunciado por el presidente durante su visita al Museo Santa Clara, responde al propósito fundamental de resaltar el patrimonio colombiano como eje central de la política cultural y de identidad nacional. De acuerdo con la cartera, el objetivo es fortalecer la protección del legado histórico y material del país, consolidando la idea de que conservar, restaurar y transmitir la herencia cultural es un deber del Estado y no un instrumento ideológico.

¿Qué críticas ha recibido la llamada "contrarrevolución cultural" del gobierno?

Según reportes de El Espectador, la política de "contrarrevolución cultural" ha recibido críticas por parte de la comunidad académica y funcionarios públicos, quienes consideran que la supuesta neutralidad estatal se está usando para imponer una nueva agenda ideológica. El caso del Instituto Caro y Cuervo, donde directivas emitieron opiniones religiosas desde plataformas institucionales, detonó una carta de protesta de numerosos egresados y figuras culturales, quienes advirtieron que el Estado no debe dogmatizar ni validar una única interpretación cultural.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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