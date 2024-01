Con las cifras del IPC y la inflación en Colombia, que se ubicó en 9.28 % para finalizar 2023, muchos productos de consumo básico inevitablemente han subido de precio, como el popular corrientazo.

A pesar de que hubo ciertos productos desindexados y que no tuvieron alzas, hay muchos necesarios para la preparación de un almuerzo típico colombiano que se elevaron.

Al respecto, la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodrés), regional Pacífico y Amazonía, anunció el incremento de entre el 10 % y el 15 % del plato del almuerzo del día y la mayoría de establecimientos que los venden ya lo aplicaron.

Es precisamente este aumento el que me ha estado preocupando a comerciantes en el sector, como es el caso de Pablo Cárdenas, dueño del restaurante Anavrins Food, en el centro de Bogotá, específicamente en la carrera 5 # 16-47, que reveló cuánto dinero recauda en un día de ventas.

“Si sirvo pescado me toca un renacuajo. Los precios están tan altos que no me queda remedio más que subirle al corrientazo”, dijo sobre el aumento del valor de la comida que sirve a diario en su negocio.

Además, el comerciante destacó que el menú del día, que en 2023 costaba 13.000 pesos, ahora quedó en 14.000 pesos, lo que representa un aumento del 7,6 %.

Ganancias de un restaurante de corrientazos en el centro de Bogotá

Con este nuevo precio, Cárdenas sostiene que vende alrededor de 50 almuerzos al día, que traen sopa, proteína, principio, arroz, ensalada y papa y bebida. Adicionalmente cuenta que comercializa desayunos y otras preparaciones de cafetería.

Las cuentas dan 700.000 pesos al día o 4’900.000 pesos semanales, lo que representa un total de 19’600.000 pesos al mes. Cabe mencionar que el dueño del negocio está encargado de pagar la nómina de sus trabajadores, el arriendo del lugar y los servicios públicos del mismo.

El hombreseñala que tiene 4 empleados, lo que, sin contar aportes a salud y pensión, representa 5’200.000 pesos al mes. Además, por concepto de servicios, arriendo e impuestos no dejó claro cuánto debe pagar, por lo que también habría que descontar este dinero del valor total.

También hay que considerar que otros establecimientos en las ciudades capitales del país ya están cobrando corrientazos de hasta 18.000 pesos y pueden hacer más dinero con este negocio.

