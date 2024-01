El almuerzo ejecutivo, o como la mayoría de las y los colombianos lo conocen, ‘el corrientazo’, podría experimentar durante el año un aumento entre el 15 % y 20 %, según han informado los comercios agremiados a la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, Acodres.

(Lea también: Cómo es el nuevo restaurante de Cafam, muy cerca de Bogotá; platos desde $ 9.000 y novedad)

Esta medida, la cual es un reflejo de los incrementos que se han evidenciado en el país, no solo supondría el aumento de este platillo, sino que los demás alimentos y bebidas preparadas que se ofrecen en establecimientos gastronómicos, se verían afectados también, como una respuesta a los costos de operación que a los que los comercios se enfrentan-

Guillermo Enrique Gómez, presidente Ejecutivo de Acodres, expresó que el aumento en uno de los platos más solicitados en los restaurantes no busca ser un abuso: “Como gremio, le hacemos una explicación a nuestros clientes, aclarándoles que esto no es una conducta abusiva de parte del restaurante, sino el resultado de unos incrementos fuertes en los costos de operación que no le dejan alternativa distinta al negocio que tener que subir precios”.

Así mismo, el presidente de la entidad se refirió al descenso que ha tenido la inflación en los últimos meses en el país: “Los insumos de alimentos siguen siendo altos, el hecho de que la inflación en Colombia haya cedido un poco, no quiere decir que estemos en las mejores condiciones de mercado, nos hemos dado cuenta por diferentes reportes económicos que la inflación de Colombia sigue siendo muy alta con respecto a países vecinos de la región”, indicó.

A pesar de que algunos productos como legumbres, verduras y algunas frutas han experimentado el descenso en sus precios, las proteínas, tubérculos y otros ingredientes para preparar el ‘corrientazo’ siguen sin dar tregua a los comerciantes.

De igual manera, desde Acodres destacaron que los servicios públicos y el pago de arriendo son otros factores que influyen en el alza de los precios: “Todos los que somos clientes de restaurantes tenemos la tendencia a comparar la preparación de alimentos en la cocina de un hogar con los de un restaurante y nos parece muy fácil juzgar los precios del restaurante creyendo que son los mismos costos de elaborar la comida en la casa y resulta que no. Un restaurante tiene que asumir unos costos que están regulados por el Estado, como es el caso de las nóminas, también tenemos los servicios públicos que hemos visto que ha sido un rubro que ha liderado la inflación en Colombia, cuando no está punteando los alimentos, están punteando los servicios públicos”.

De acuerdo con el reporte del consumo de los hogares colombianos de Raddar, tanto el transporte y comidas por fuera del hogar fueron las canastas que presentaron una mayor reestructuración del gasto, una dinámica que puede estar relacionada con el aumento de los precios de la gasolina corriente y un mayor impulso de los hogares para comer por fuera del hogar. Esta dinámica de concurrir a restaurantes y establecimientos gastronómicos se ubicaron, según el informe, en un 7,32 %, con un aumento del 0,33 %.

¿Qué dicen los dueños de restaurantes?

Javier Marín, propietario del restaurante Muy Delis: “El año pasado el ejecutivo estaba en $ 7 mil por motivos de alza en los insumos, porque eso se desbordó de una manera terrible, tocó subir a $8 mil. Aquí es corrientazo, tipo ejecutivo. Todos los días hay un sancocho y un caldo diferente, frijoles y hay un principio diferente y las carnes básicas. No se maneja carne de res por los costos tan altos”.

Karen Vanessa Machado, propietaria del restaurante Andina: “Antes el ejecutivo estaba en $ 7mil, ahora está en $ 8mil y lo subí porque algunos productos se han subido mucho de precio como lo es la verdura, las carnes, el arroz. Normalmente, manejo tres principios y variedad de carnes”.

(Vea también: Andrés Carne de Res recibió fuerte advertencia si no hace cambio: “Iniciaremos sanciones”)

Pulzo complementa

Entre otros precios que subieron fuerte para este 2024 y que está afectando a muchos colombianos son peajes. Varios transportadores del país ya advierten sobre un paro ante los altos costos y que terminarían afectando los alimentos en Colombia.

Y es que pese a que el incremento de los peajes debió ser del 13,12 %, según Jorge García, presidente de la Confederación Colombiana de Transportadores, en algunos puntos de Colombia el aumento habría sido de hasta el 100 %.

Como apuntó García, en el peaje de Ubaté (Cundinamarca) la tarifa que en 2023 estaba en $ 23.000 subió hasta $ 50.000; lo mismo con el peaje nuevo de La Dorada, en Caldas,

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.