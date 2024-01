El alcalde de Chía, Leonardo Donoso, lanzó un ultimátum a los propietarios de Andrés Carne de Res por quejas de invasión al espacio público. El restaurante ocupó la vía que conecta con el “bailadero”, utilizando andenes con mesas y generando molestias vecinales. Donoso advirtió que, si no se corrige la situación, se aplicarán sanciones.

Donoso, alcalde de Chía, habló en Mañanas Blu sobre el ultimátum que le dio a los dueños del restaurante y la fuerte advertencia que les hizo.

“La respuesta del establecimiento ha sido una respuesta muy amable, muy cordial. Lo primero que vamos a buscar es respetar el libre comercio y la generación de empleo de estos establecimientos. Tuvimos un encuentro ya con el gerente, con el doctor Guillermo Beltrán, y él ya va a hacer un planteamiento durante esta semana de mejoramiento y un planteamiento para cómo van a manejar ellos y a utilizar este paso peatonal entre los dos sectores del restaurante, partiendo del respeto y partiendo del bien general, que es el deber ser”, indicó Donoso.

El alcalde de Chía dijo que los propietarios son conscientes y que manifestaron la intención de buscar un plan de mejora y la intención es entre todos, entre la empresa privada y por supuesto la institucionalidad, sacar adelante la tranquilidad y el bien general de todo el municipio.

Además, hizo referencia a los compromisos del restaurante en pro de la buena convivencia en Chía y resaltó la buena voluntad por parte de los dueños del famoso establecimiento comercial.

Lo primero es que nos van a pasar, antes de que finalice la semana, antes del día viernes, un plan de mejoramiento. Lógicamente no habrá sonido en la parte de afuera, no habrá mesas en el espacio público, será un tránsito controlado y sobre todo garantizando la movilidad de todos los habitantes y lógicamente el sonido y los decibeles de sonido deben de estar dentro del establecimiento de comercio que presenta un aislamiento que no genera molestias a los vecinos

Y agregó, “Vamos a partir del diálogo y una buena intención del establecimiento. Si ellos, dentro del plan de mejora, y ellos dentro de este proceso de llamado de atención de la alcaldía, no mejoran, pues lógicamente, o no hay un cambio sustancial y radical frente a esta práctica del uso del espacio público, entonces iniciaremos las sanciones, Pero debe ser claro que desde los establecimientos de comercio de varios sectores rurales del municipio de Chía, iniciamos un proceso pedagógico durante una semana, para lograr entender que aquí debemos de garantizar algunos parámetros normativos”

Lo que se busca con esta acción es preservar la tranquilidad y movilidad de los residentes, destacando la importancia de respetar las normas urbanas. La advertencia refleja la firmeza del alcalde en garantizar el orden y bienestar de la comunidad, señalando que el incumplimiento resultará en medidas coercitivas.

