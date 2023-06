Andrés Jaramillo es el empresario detrás del icónico restaurante que es visitado por cientos de personas todos los días.

En su momento, el hombre de negocios contó cómo le puso su nombre al afamado restaurante que nació en la Sabana de Bogotá y que hoy ya tiene locales variados en Medellín, Cartagena, Santa Marta y la capital del país.

Esto dijo el empresario a Citytv en su momento:

El empresario añadió que ese tipo de nombre llevó a que más locales en al zona bautizaran sus restaurantes con versos sonoros.

Lee También

“Un amigo santandereano después puso uno que se llamaba Augusto Carne a su Gusto. Era muy simpático el nombre de los 3 locales basados en coplas“, apuntó en ese medio.

Jaramillo destacó que la terquedad ante la adversidad fue clave para seguir con una idea de negocio que era difícil de vender en su momento a los diferentes inversionistas.

“Yo fui terco contra la adversidad. No me imaginaba abriendo un sitio sin un peso, comprando una libra de carne en el pueblo, con una mesa de madera mal hecha y una parrilla de carbón, viendo si me compraban un churrasco”, apuntó Jaramillo en ese canal.