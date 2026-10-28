Por: Blu Radio

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El Juzgado Veinticuatro de Familia de Bogotá ordenó al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y al Museo Nacional de Colombia restituir, en un plazo de 48 horas, la totalidad de las piezas retiradas de sus salas de exhibición el pasado 15 de octubre

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En el numeral decimosexto de la providencia, el despacho judicial establece que la restitución debe garantizar las condiciones técnicas necesarias para su conservación y mantenerse mientras las entidades adelantan la evaluación técnica y curatorial correspondiente, con intervención del Comité de Gestión Patrimonial del Museo

Para el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Gabriel Becerra, esta es una victoria de las víctimas. “Ningún Gobierno puede imponer su versión de la historia silenciando la memoria del pueblo”, expresó en sus redes sociales.

El retiro, realizado en cumplimiento de una orden presidencial, según informó el Ministerio en su respuesta al juzgado, incluyó 22 piezas patrimoniales y un total de 63 elementos entre obras en comodato, facsímiles y material de apoyo, vinculados a la memoria de la Unión Patriótica, las luchas feministas, la población LGBTIQ+ y el Acuerdo de Paz de 2016.

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En su fallo, el juzgado señaló que el retiro no respondió a criterios técnicos ni curatoriales y advirtió que excluir manifestaciones culturales por su contenido ideológico o político es contrario a la Constitución. La orden deberá cumplirse bajo criterios de protección de la memoria histórica, enfoque diferencial y de género, pluralismo, igualdad y prohibición de censura.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.