Un nuevo hecho de violencia se registró en la localidad de Bosa, en Bogotá. Luis Alberto Paso Pérez, un hombre de 43 años y pensionado del Ejército Nacional, fue asesinado el martes 27 de octubre, luego de ser atacado con arma de fuego durante un presunto intento de robo.

Sigue a PULZO en Discover

Los hechos ocurrieron hacia el mediodía en un establecimiento comercial ubicado en la calle 65A sur con carrera 80H, en el sector de Bosa Centro. Según la información conocida, varios sujetos habrían intentado quitarle un bolso negro a la víctima.

(Lea también: General (r) William Rincón habló de dudas en el asesinato de su hijo y señaló a generales que estarían involucrados)

En medio del forcejeo que se habría presentado con los presuntos delincuentes, Paso Pérez recibió varios impactos de bala. Tras el ataque, fue trasladado a un centro médico, donde ingresó a cirugía debido a la gravedad de sus lesiones. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, el hombre falleció.

Lee También

De acuerdo con la información preliminar, los responsables huyeron del lugar en una motocicleta AKT de color negro, luego de dispararle a la víctima.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gato Gómez (@gatonoticiasbogota)

Las autoridades deberán establecer las circunstancias exactas del ataque e identificar a los responsables. En el lugar de los hechos también fue hallada un arma de fuego, que quedó bajo custodia de las autoridades como parte del procedimiento.

(Vea también: Asesinaron a hombre frente a su esposa y su hija en Bogotá: recibió varios disparos)

¿Quién era Luis Alberto Paso Pérez?

Además de su condición de pensionado del Ejército Nacional, Paso Pérez trabajaba en el área de consultoría de pensiones, labor que desempeñaba en beneficio de familias de soldados fallecidos.

Su muerte se suma a los hechos de violencia que son materia de investigación en Bogotá. Por ahora, será clave establecer si el ataque ocurrió exclusivamente en medio del intento de hurto y determinar quiénes participaron en el crimen.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)