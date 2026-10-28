Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá será anfitriona de una jornada cultural de gran envergadura el próximo 13 de noviembre de 2026, con la celebración de la cuarta edición de la Noche de Museos. Según información de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en este evento se congregarán más de 80 museos distribuidos en más de 14 localidades de la capital, en una propuesta que abre las puertas de la diversidad patrimonial y artística tanto de la ciudad como de Iberoamérica. La programación contará también con la participación de instituciones museales provenientes de países como Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, México, Perú, Portugal, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, enriqueciendo así la experiencia con exponentes internacionales. El acceso a las actividades será totalmente gratuito, permitiendo a los ciudadanos y visitantes acercarse a colecciones, territorios e historias desde múltiples perspectivas.

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De acuerdo con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), organizadores principales de la jornada junto con la Alcaldía Mayor, la Noche de Museos busca fortalecer la colaboración y la creación de redes entre distintas iniciativas culturales y museológicas de Iberoamérica. Esta articulación se da también en el marco de la VII Noche de Museos de Bogotá, en conjunto con la IV Noche Iberoamericana de Museos, bajo el lema internacional del Consejo Internacional de Museos (ICOM, por sus siglas en inglés): “Museos uniendo un mundo dividido”.

La propuesta de este año destaca el papel central de los museos en la transformación social, cultural y patrimonial de las ciudades. Los organizadores subrayan que los museos, más allá de custodiar objetos e historias, son espacios vivos que incentivan la creatividad, celebran la diversidad y fomentan la participación ciudadana. Asimismo, la jornada permitirá vivir una experiencia inmersiva e internacional, en la que las instituciones museales mostrarán sus esfuerzos para establecer vínculos entre comunidades de diferentes países y contextos.

En suma, la Noche de Museos de Bogotá promete ser una velada en la que el poder transformador del arte y el patrimonio se convierte en puente entre culturas y ciudadanos, reforzando el trabajo en red y la colaboración internacional para afrontar los desafíos de nuestras sociedades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades habrá durante la Noche de Museos de Bogotá 2026?

El evento reunirá a más de 80 museos en más de 14 localidades de Bogotá, así como a instituciones de distintos países iberoamericanos. Según la Alcaldía Mayor y la SDCRD, cada museo activará una programación especial orientada a acercar a los visitantes a sus colecciones, territorios e historias. Las experiencias serán diversas y gratuitas, pensadas para involucrar a públicos de todas las edades y promover el diálogo cultural.

¿Cuál es el objetivo de la Noche de Museos y quiénes la organizan?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, la Noche de Museos busca convocar un diálogo cultural amplio, fortaleciendo redes entre museos de Iberoamérica y promoviendo la participación ciudadana. El evento es organizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, la SDCRD y el IDPC, en el marco del lema internacional propuesto por el Consejo Internacional de Museos: “Museos uniendo un mundo dividido”.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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