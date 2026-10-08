Científicos de la NASA detectaron que el centro de masa de la Tierra se desplaza algunos milímetros a lo largo del año por los cambios en la distribución del agua, el hielo y el aire sobre el planeta.

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El hallazgo hace parte de una investigación liderada por especialistas del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA y publicada en Geophysical Journal International. El método empleado permitió calcular estos movimientos con una precisión de fracciones de pulgada.

La explicación es más sencilla de lo que podría parecer. El centro de masa no corresponde exactamente con el centro geométrico de la Tierra y puede desplazarse cuando grandes cantidades de agua, nieve, hielo o aire cambian de ubicación durante el año.

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Por eso, el hallazgo no significa que el planeta esté cambiando de órbita ni que haya perdido estabilidad. Se trata de un desplazamiento diminuto relacionado con la forma en que la masa se distribuye sobre la Tierra. Semana explicó que el movimiento alcanza apenas unos milímetros.

¿Qué provoca el desplazamiento del centro de masa?

Los investigadores identificaron tres grandes grupos de factores: los océanos, la atmósfera y el agua almacenada sobre los continentes. En este último grupo están incluidos la nieve, el hielo, los ríos, los lagos, la humedad del suelo y las aguas subterráneas.

El efecto cambia durante el año. Por ejemplo, la acumulación de nieve en Norteamérica y Eurasia alcanza su máximo en marzo y desplaza el centro de masa unos 3 milímetros hacia el Polo Norte.

En abril ocurre otro cambio importante: el aumento del agua de lluvia en la cuenca amazónica puede moverlo aproximadamente 2,2 milímetros hacia Sudamérica. Estos desplazamientos son pequeños, pero pueden medirse gracias a instrumentos diseñados para detectar variaciones extremadamente precisas.

¿Cómo lograron medir el movimiento?

El equipo combinó información obtenida mediante satélites, GPS y mediciones láser para establecer con mayor exactitud cómo cambia la posición del centro de masa.

La nueva estimación también permitió corregir cálculos anteriores. Donald Argus, geocientífico del JPL y líder del estudio, explicó que el desplazamiento anual estimado ahora es aproximadamente la mitad de lo que se calculaba hace ocho años.

El interés científico no está en que esos milímetros representen una amenaza para el planeta, sino en la precisión que se necesita para establecer referencias confiables. El centro de masa de la Tierra es fundamental para sistemas de navegación satelital y mediciones de elevación.

Por esa razón, incluso cambios que resultan imperceptibles para las personas pueden ser importantes para la ciencia y para tecnologías que dependen de mediciones muy exactas de la posición de la Tierra.

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