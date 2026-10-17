Por: El Espectador

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Hace siete meses, la agencia espacial de Estados Unidos, la NASA, completó la misión Artemis II con éxito, marcando un avance determinante en su programa para vuelos tripulados alrededor de la Luna. El principal objetivo de la misión consistía en llevar a cuatro astronautas a orbitar el satélite natural de la Tierra, sentando las bases para viajes más ambiciosos y sostenidos en el futuro. Según la evaluación publicada diez días después del regreso de los tripulantes, el desempeño general de la misión fue plenamente satisfactorio, conforme a lo previsto, de acuerdo con información citada por El Espectador y la misma NASA.

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No obstante, la NASA decidió ahondar su análisis sobre uno de los componentes más críticos de la nave Orión: el escudo térmico, esencial para proteger la cápsula del intenso calor generado durante la reentrada en la atmósfera terrestre. Esta decisión surge porque en la primera misión Artemis, que carecía de tripulación, se presentó una pérdida superior a la prevista del material del escudo. Fragmentos de la capa carbonizada se agrietaron y se desprendieron en varios puntos, situación que encendió la alerta de los ingenieros.

Frente a este antecedente, la NASA investigó cómo reforzar la seguridad del escudo térmico antes de llevar astronautas en el interior. En Artemis II, la nave Orión soportó velocidades que alcanzaron 39 veces la del sonido y temperaturas externas por encima de los 2.200 grados Celsius. Sorprendentemente, la temperatura interna para los astronautas se mantuvo entre los 21 y 24 grados Celsius, reflejando la eficacia del sistema revisado. Uno de los principales ajustes fue modificar la ruta de reentrada de la nave, acortando la distancia máxima tras el ingreso a la atmósfera antes de amerizar en el océano Pacífico. Los análisis previos sugerían que esto reduciría el tiempo en el que el escudo se sometería a condiciones críticas de temperatura, evitando el daño visto en Artemis I.

Las primeras inspecciones, apoyadas con imágenes tomadas por buzos y revisiones a bordo del buque de recuperación, mostraron una drástica reducción en la cantidad de grietas y pérdida de material del escudo, en comparación con la primera misión. Una vez en el Centro Espacial Kennedy de la NASA, el escudo fue trasladado al Centro de Vuelo Espacial Marshall en Alabama, donde fue objeto de exámenes exhaustivos con técnicas como rayos X. Los resultados confirmaron que el escudo respondió según lo esperado y que el nuevo enfoque para su protección resulta prometedor. Según la NASA, el desempeño de Orión en Artemis II valida la robustez del sistema y la protección de la tripulación, aprendizaje invaluable para el desarrollo de Artemis III, en la que se busca lograr una presencia humana permanente en la Luna.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funcionó el escudo térmico de la nave Orión en la misión Artemis II?

De acuerdo con los informes de la NASA y El Espectador, el escudo térmico de la nave Orión presentó un desempeño sólido en Artemis II. Las modificaciones implementadas en la ruta de reentrada permitieron minimizar los daños que se observaron en la misión anterior, y las inspecciones detalladas confirmaron que hubo menos grietas y pérdida de material. Este resultado evidencia mejoras significativas en la protección de la nave y su tripulación durante la reentrada a la atmósfera terrestre.

¿Por qué era importante analizar el escudo térmico tras la misión Artemis II?

El análisis del escudo térmico fue fundamental porque, en Artemis I, se había presentado una importante pérdida de material, generando dudas sobre la seguridad del sistema para futuros vuelos tripulados. Al examinar minuciosamente el escudo de Artemis II, utilizando rayos X y otras técnicas, la NASA pudo determinar que los cambios introducidos funcionaron correctamente. Esta verificación es clave para garantizar la seguridad en las próximas misiones lunares.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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