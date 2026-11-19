Por: Noticiero 90 minutos

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El Valle del Cauca se prepara para recibir nuevamente a la imaginación y la pasión por la lectura, gracias al regreso del Festival de Literatura Infantil y Juvenil ‘Oiga, mire, lea’ Junior. Esta tercera edición del evento iniciará el viernes 20 de noviembre y durará hasta el domingo 22, según información publicada por Noticiero 90 Minutos. El festival, enfocado en el público infantil y juvenil, ofrece un espacio único para acercar a niños, jóvenes y familias a la literatura, la música y otras manifestaciones artísticas.

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De acuerdo con Fernando Tamayo, director de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, la sede principal de las actividades será la Biblioteca Departamental. Allí el acceso será libre y se desarrollarán espectáculos como conciertos, muestras de circo, presentaciones de payasos y sesiones de lectura en voz alta tanto en la llamada ‘comiteca’ como en la zona de plazoleta destinada a la lectura. La propuesta se caracteriza por su intención de estimular el gusto por la literatura a través de encuentros directos con autores, talleres de creación, y actividades pensadas especialmente para el público joven.

En total, el festival anuncia 53 actividades confirmadas, de las cuales 50 tendrán lugar en Cali, mientras tres se llevarán a los municipios de Guacarí, Jamundí y Buenaventura. La agenda del fin de semana incluye talleres, presentaciones editoriales, encuentros con escritores de literatura infantil y juvenil, así como espectáculos que integran la palabra escrita con la música y las artes escénicas. Entre los eventos más destacados, el cierre de la edición Junior será en el distrito de Agua Blanca, en la cancha de la Polvera, el domingo 22 de noviembre a partir de las 5 de la tarde. Para este cierre se contará con la presentación de Turockcito, banda nacional de rock orientada a niños, acompañada por artistas de circo y actividades literarias, de acuerdo con declaraciones del propio Fernando Tamayo.

El ‘Oiga, mire, lea’ Junior constituye el preámbulo para la celebración mayor: el duodécimo Festival Internacional de Literatura Oiga, mire, lea, que tendrá lugar del 25 al 29 de noviembre, organizado por la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero y con respaldo de la Gobernación del Valle del Cauca. Este encuentro contará, según Tamayo, con la participación de 13 invitados internacionales y más de 120 representantes del departamento, ampliando el espectro cultural no solo a la niñez, sino también a los adultos, con presentaciones musicales de reconocidos artistas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la programación del Festival de Literatura Infantil y Juvenil ‘Oiga, mire, lea’ Junior en 2026?

La tercera edición del festival, según Noticiero 90 Minutos, cuenta con 53 actividades confirmadas: 50 en Cali y 3 en los municipios de Guacarí, Jamundí y Buenaventura. Incluye talleres, presentaciones de autores, sesiones de lectura en voz alta, actividades de circo y espectáculos artísticos, cerrando el domingo 22 de noviembre en Agua Blanca con la banda Turockcito y más propuestas culturales.

¿Qué significa ‘Oiga, mire, lea’ Junior y cuáles son sus objetivos principales?

‘Oiga, mire, lea’ Junior es una versión especializada del festival literario orientada a niños y jóvenes. Su objetivo principal es acercar este público a la literatura y promover el gusto por la lectura, combinando libros con música, teatro y experiencias lúdicas que involucran a la familia y las comunidades.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.