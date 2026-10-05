Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La problemática de la acumulación de basura en el área comercial de San Victorino, en el centro de Bogotá, es un episodio recurrente que afecta de manera notable la imagen y el funcionamiento de esta zona reconocida por su dinamismo comercial e importancia histórica. De acuerdo con la información suministrada, el Distrito inició en la mañana del lunes un plan piloto para confrontar, de manera directa, la crisis de residuos sólidos que ha golpeado este sector durante años. Esta intervención se centra en la Plazoleta de la Mariposa, uno de los puntos neurálgicos donde más se evidencia la acumulación de bolsas, desperdicios y la obstrucción del espacio público debido al comercio informal. El volumen de basura generado diariamente en San Victorino es tan alto que la administración optó por acciones puntuales y novedosas para intentar detener el deterioro.

Sigue a PULZO en Discover

Según la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), la estrategia consiste en ubicar dos cajas estacionarias diseñadas exclusivamente para recibir los desechos generados por locales, bodegas y demás actores comerciales. Este plan, que estará a prueba hasta el 6 de diciembre de 2026, busca eliminar la tradicional práctica de dejar los residuos en andenes o esquinas, esperando el paso eventual del camión recolector. En el nuevo sistema, los operarios de barrido del servicio operador Promoambiental transportarán los desechos directamente a los contenedores móviles, mientras que los camiones especializados solo ingresarán al área para intercambiar las cajas llenas por vacías, de lunes a sábado. Así, se reducen los paraderos improvisados de los camiones en medio del tráfico y se trata de mantener la zona más ordenada.

El contexto patrimonial del sector impuso requisitos estrictos para esta intervención. Las cajas, de infraestructura móvil, se instalaron de modo que no implican excavaciones ni modificaciones permanentes a los elementos arquitectónicos del Centro Histórico de Bogotá. Además del manejo de residuos, la Alcaldía Local de Santa Fe incluyó jornadas de limpieza, intervenciones estéticas y una obra de pintura artística temporal, lo que suma esfuerzos para embellecer y reivindicar la identidad de esta área comercial.

Un componente esencial del plan, según el Instituto para la Economía Social (IPES), es la pedagogía con los vendedores informales y la orientación sobre manejo adecuado de los desechos. Después del cierre del piloto, la Uaesp hará un balance técnico y social del proceso para decidir si esta experiencia puede replicarse en otras zonas con desafíos similares en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el nuevo sistema de recolección de basuras en San Victorino?

El sistema consiste en ubicar dos contenedores móviles exclusivos para residuos ordinarios de locales y bodegas. Los operarios de barrido trasladan los desperdicios a estos puntos y los camiones solo pasan a recoger las cajas llenas y dejarlas vacías en horarios fijos, evitando acumulaciones en las calles, según la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp).

¿Por qué la Plazoleta de la Mariposa es clave en la estrategia contra las basuras?

Dada su condición patrimonial y alto flujo comercial, la Plazoleta de la Mariposa fue elegida como epicentro del plan piloto. La intervención se diseñó para respetar el entorno histórico, con cajas móviles que no requieren cambios estructurales y acciones de limpieza y embellecimiento temporal, de acuerdo con la Alcaldía Local de Santa Fe.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z