Por: Portal Bogotá

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La Secretaría de Educación del Distrito (SED) dio inicio al proceso de solicitud de cupos escolares para el año 2027 en Bogotá, reafirmando su compromiso de que ningún niño, niña, joven ni adulto se quede sin estudiar. De acuerdo con la información oficial de la SED, las solicitudes podrán realizarse de manera virtual y gratuita desde el 5 de octubre hasta el 23 de diciembre de 2026 a través de la página web www.educacionbogota.edu.co. Este sistema, sin intermediarios, permite a los interesados revisar la oferta educativa, seleccionar el cupo que mejor se ajuste a sus necesidades y, tras diligenciar el formulario requerido, el sistema asigna el cupo de forma directa.

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Una etapa crucial del proceso inicia el 13 de octubre y finaliza el 18 de diciembre de 2026: quienes reciban la asignación de cupo deberán ingresar nuevamente al portal para realizar la pre-matrícula y formalizar la matrícula mediante el cargue de los documentos solicitados. Si este paso no se realiza dentro de las fechas establecidas, las personas tendrán otra oportunidad de formalizar directamente en el colegio seleccionado entre el 14 y el 29 de enero de 2027. La SED aclara que no completar la formalización y entrega de documentos implicará la liberación del cupo, que será reasignado a otro estudiante.

Particularmente en el caso de la primera infancia, la matrícula para pre-jardín, jardín y transición en colegios oficiales también es virtual y puede hacerse en cualquier momento del año. Padres y acudientes deben acceder al portal de matrículas y completar el formulario correspondiente para este nivel educativo.

Según la SED, en una fase inicial, la solicitud de cupos fue habilitada para poblaciones priorizadas. Desde el 30 de septiembre, estas personas pueden consultar sus resultados tanto en el portal web como a través de mensajes de texto y correos electrónicos a los datos proporcionados en su solicitud. Tras la asignación del cupo, las familias disponen de 8 días hábiles para aceptarlo o rechazarlo; en caso de no hacerlo, el cupo será liberado. Si aceptan, continuarán con la prematrícula en línea desde el 13 de octubre. Además, la Secretaría dispone de jornadas de atención territorial y de unidades móviles en Bogotá para apoyar a la ciudadanía en cada etapa, reafirmando el carácter incluyente y facilitador del proceso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo solicitar un cupo escolar en Bogotá para 2027 paso a paso?

Para solicitar un cupo escolar en Bogotá para 2027, las personas interesadas deben ingresar al portal www.educacionbogota.edu.co entre el 5 de octubre y el 23 de diciembre de 2026, diligenciar la información requerida, seleccionar el cupo de interés y esperar la asignación directa. Luego, deben realizar la prematrícula y el cargue de documentos para formalizar su inscripción en las fechas indicadas.

¿Qué significa formalizar la matrícula y por qué se pierde el cupo si no se hace?

Formalizar la matrícula implica entregar y verificar los documentos del estudiante para oficializar su ingreso al colegio seleccionado. Si este proceso no se completa dentro de los plazos, la Secretaría de Educación del Distrito libera el cupo, permitiendo su asignación a otro solicitante y garantizando así la eficiencia y equidad del sistema educativo público.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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