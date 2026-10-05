Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Bogotá, mi Ciudad, mi Casa ya confirmó las fechas para el tan esperado evento musical de la capital: el festival Rock al Parque celebrará sus 30 años los días sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre de 2026 en el parque Simón Bolívar. De acuerdo con información difundida por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), la entrada será completamente gratuita y el acceso del público se permitirá desde la 1:00 p. m., mientras que las presentaciones iniciarán a las 2:00 p. m.

Sigue a PULZO en Discover

En esta edición conmemorativa se habilitarán cuatro escenarios: Plaza, Bio by Vans, Eco y BBC, cada uno con espacios estratégicamente diseñados para facilitar la ubicación y visibilidad del público. Por ejemplo, los escenarios Plaza y Bio by Vans contarán con plataformas elevadas de seguridad; además, se dispondrán zonas exclusivas para contemplar los espectáculos en los escenarios Eco y BBC. La logística garantizará la orientación y acomodación de los asistentes, quienes también tendrán acceso a unidades sanitarias accesibles distribuidas en distintas áreas del parque.

El ingreso al parque Simón Bolívar estará abierto por los costados oriental y occidental de la calle 63, así como por la carrera 60. Prensa y aliados contarán con un acceso especial frente a la biblioteca Virgilio Barco; por su parte, asistentes en condición de discapacidad podrán entrar con acompañante por el acceso de prensa y aliados y también tendrán otras entradas habilitadas, como Bolívar 3 y la calle 63.

Aspectos esenciales de bienestar y seguridad fueron priorizados por la organización. En materia de atención en salud, el festival contará con nueve puestos sanitarios identificados en el mapa y seis ambulancias medicalizadas, listos para enfrentar cualquier eventualidad. Es importante señalar que los menores de 14 años no podrán ingresar y que solo mayores de 18 años, portando su documento de identidad, podrán acceder a las zonas de consumo controlado de bebidas alcohólicas.

La oferta de alimentos y bebidas estará ubicada en el costado occidental del parque, y se recomienda llegar preparados, ya que no habrá cajeros automáticos disponibles en el recinto. Las zonas de merchandising y emprendimiento estarán reservadas en las áreas suroccidental y noroccidental. Entre las recomendaciones también figuran llevar ropa cómoda, impermeable y bloqueador solar, acordar puntos de encuentro, adquirir productos de vendedores autorizados y cuidar especialmente las pertenencias en todo momento.

De acuerdo con Idartes, existen restricciones de objetos para el ingreso: no se permitirá entrar con camisetas de fútbol, banderas, aerosoles, sombrillas con punta, carpas, latas, elementos de vidrio, instrumentos musicales, armas, alcohol, sustancias psicoactivas, mascotas, cámaras profesionales sin acreditación, bicicletas y similares. Más de 60 agrupaciones nacionales e internacionales llenarán de música y energía el parque Simón Bolívar en esta edición histórica de Rock al Parque.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos y restricciones para ingresar a Rock al Parque 2026?

Para asistir a Rock al Parque 2026, los asistentes deben considerar varias restricciones clave: la entrada solo está permitida para mayores de 14 años, el acceso a zonas de consumo de bebidas alcohólicas es exclusivo para mayores de 18 años con documento de identidad, y se prohíbe el ingreso de determinados objetos como camisetas de fútbol, banderas, aerosoles, carpas, latas, objetos de vidrio, instrumentos musicales, armas, alcohol, sustancias psicoactivas, animales de compañía, cámaras profesionales sin acreditación, bicicletas y similares. Además, no habrá cajeros automáticos dentro del parque.

¿Cómo será la logística y atención sanitaria durante el Festival Rock al Parque 2026?

La logística planteada por Idartes para Rock al Parque 2026 incluye el despliegue de nueve puestos sanitarios y seis ambulancias medicalizadas, cuyas ubicaciones estarán reflejadas en el mapa oficial del festival. El evento también dispondrá de unidades sanitarias portátiles, orientación logística permanente para los asistentes y puntos de alimentación bien definidos. Todas estas medidas buscan garantizar la seguridad, el bienestar y la rápida atención ante cualquier emergencia durante las jornadas musicales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z