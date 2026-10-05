Por: Portal Bogotá

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Este lunes 5 de octubre de 2026, la movilidad en Bogotá ha experimentado importantes afectaciones debido a varios siniestros viales registrados en diferentes sectores de la ciudad. Según información difundida por la Alcaldía de Bogotá, desde horas de la mañana se reportaron accidentes en puntos clave como la avenida Américas con carrera 63 y la avenida Primero de Mayo con carrera 69B, impactando el flujo vehicular y el servicio de TransMilenio, el sistema de transporte masivo de la ciudad.

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Uno de los incidentes principales tuvo lugar en la localidad de Suba, exactamente en la avenida Suba con carrera 96, donde un bus articulado y una motocicleta colisionaron en sentido occidente a oriente. El reporte, registrado a las 9:57 a. m., indicó que este siniestro provocó el cierre del paso sobre la calzada exclusiva de TransMilenio y un tránsito vehicular lento en la calzada mixta, generando congestión en la zona. De acuerdo con la información oficial, esta situación coincidió con el alto flujo horario de la mañana, complicando aún más la circulación para los usuarios de transporte público y quienes se desplazan en vehículos particulares.

En la localidad de Puente Aranda se presentaron dos accidentes simultáneos, ambos informados a las 7:25 a. m. El primero involucró a dos motociclistas en la avenida Américas con carrera 63, sentido occidente a oriente. Segundo, en el cruce de la avenida Américas con carrera 36, también sentido occidente a oriente, un taxi y un motociclista resultaron implicados en un siniestro que requirió la presencia de ambulancias y generó advertencia sobre derrame de aceite, lo que elevó el riesgo para los conductores en el área. Además, en la localidad de Kennedy, se reportó un accidente entre un automóvil y una motocicleta en la avenida Primero de Mayo con carrera 69B, en sentido oriente a occidente, ampliando el impacto sobre la movilidad en el sur de la ciudad.

Como consecuencia de estos incidentes, varias rutas de TransMilenio resultaron afectadas durante las primeras horas de la mañana, obligando a las autoridades a recomendar a la ciudadanía conducir con precaución y estar atentos a los reportes oficiales para planificar sus desplazamientos. Esta secuencia de eventos pone en evidencia los desafíos que enfrenta Bogotá en materia de siniestralidad vial y la necesidad de tomar medidas preventivas para evitar accidentes similares.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las vías y sectores más afectados por accidentes de tránsito en Bogotá hoy?

Durante la mañana del lunes 5 de octubre de 2026, los principales sectores afectados fueron la avenida Américas, específicamente en los cruces con carrera 63 y carrera 36 en la localidad de Puente Aranda, la avenida Primero de Mayo con carrera 69B en Kennedy, y la avenida Suba con carrera 96 en la localidad de Suba. Estos puntos registraron siniestros viales que impactaron tanto el tráfico como el servicio de transporte público.

¿Cómo impactan los accidentes en TransMilenio y la movilidad en Bogotá?

De acuerdo con la información proporcionada por la Alcaldía de Bogotá, los accidentes afectan las rutas y la operación normal de TransMilenio al cerrar temporalmente calzadas exclusivas y generar congestión en rutas alternas. Esto provoca retrasos, incrementa el tiempo de desplazamiento y representa un riesgo adicional para la seguridad de conductores y peatones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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