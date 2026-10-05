Por: El Espectador

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En la zona rural de Santa Marta, en el departamento del Magdalena, fue capturado alias "Mongolo", identificado por las autoridades como el jefe principal del Componente Criminal Focalizado de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). De acuerdo con información suministrada por el Ejército Nacional y reportada por El Espectador, este hombre se encuentra señalado como el responsable de la quema de vehículos vivida durante el paro armado ocurrido el pasado 21 de septiembre.

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La aprehensión de alias "Mongolo" se llevó a cabo en un punto de control ubicado en la vereda Pueblito, perteneciente al corregimiento de Guachaca. Este operativo fue ejecutado conjuntamente por unidades del Batallón de Montaña Número Seis, adscrito a la Segunda Brigada del Ejército, el Grupo Liviano de Caballería Número Siete, junto con apoyo de inteligencia militar y el Gaula de la Policía Nacional. Según las investigaciones, "Mongolo" integra el Frente Cristóbal Duarte dentro de la estructura criminal de las ACSN y carga con una trayectoria delictiva que supera los 21 años, lo que evidencia su antigüedad y nivel de influencia al interior de esa organización ilegal.

Las investigaciones revelan que alias "Mongolo" habría sido el determinador directo de las acciones violentas que se registraron en la Troncal del Caribe entre el 21 y el 25 de septiembre. Entre estos hechos se encuentra la quema de vehículos y amenazas dirigidas a la población civil y al sector comercial, medidas que, según las autoridades, habrían sido impartidas por alias "Pinocho", quien lidera las ACSN, como respuesta a la muerte de alias "Cholo", segundo mando de dicha organización.

De acuerdo con el Ejército, el camino criminal de alias "Mongolo" empezó en 1995 como miembro de las autodefensas de Hernán Giraldo y luego como parte del Bloque Resistencia Tayrona. Desde 2019, fue catalogado como la mano derecha de alias "Pinocho" y, una vez fortalecidas las ACSN, pasó a ocupar el cargo de segundo jefe financiero. En este papel, asumió el control de extorsiones a varios sectores en la Troncal del Caribe entre Magdalena y La Guajira, expandiendo sus actividades delictivas a los gremios hotelero, ganadero, de la construcción y del transporte. Este crecimiento incluyó la coordinación de homicidios, desplazamientos forzados, el cobro de gramaje y dominio sobre rutas del narcotráfico.

Durante su captura, las autoridades incautaron a alias "Mongolo" un revólver, un dispositivo móvil y un documento de identidad falso, utilizado presuntamente para intentar evadir la justicia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es alias "Mongolo" y cuál ha sido su trayectoria dentro de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada?

Alias "Mongolo" es señalado como el jefe principal del Componente Criminal Focalizado de las ACSN, con más de dos décadas de actividad ilegal. Ingresó en 1995 a las autodefensas de Hernán Giraldo y fue escalando roles hasta consolidarse como la mano derecha de alias "Pinocho" y segundo jefe financiero, liderando extorsiones y actividades criminales en la Sierra Nevada y la Troncal del Caribe.

¿Qué acciones delictivas se le atribuyen a alias "Mongolo" en la región de la Sierra Nevada?

Las autoridades vinculan a alias "Mongolo" con la quema de vehículos y amenazas a civiles durante el paro armado de septiembre. Además, coordinó cobros extorsivos a diversos gremios, estableció rutas del narcotráfico, dirigió homicidios selectivos y controló desplazamientos forzados, fortaleciendo la estructura criminal de las ACSN en Magdalena y La Guajira.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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