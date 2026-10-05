Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá mantiene su compromiso de acercar oportunidades laborales a la ciudadanía, especialmente a quienes más lo necesitan. De acuerdo con la información publicada por el Portal Bogotá, la estrategia 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa' despliega la Unidad Móvil de Atención en distintos barrios y localidades de la ciudad. Su objetivo es facilitar la búsqueda de empleo para bogotanos y bogotanas, ampliando así el acceso a servicios de orientación laboral, registro al Servicio Público de Empleo y enlaces directos con vacantes disponibles.

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En esta ocasión, la Unidad Móvil de la Agencia Distrital de Empleo visita la localidad de Ciudad Bolívar, una de las zonas más pobladas y diversas de la capital. Las actividades se llevarán a cabo entre el 5 y el 10 de octubre de 2026 en la sede de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, que se encuentra en el Barrio San Francisco, exactamente en la Diagonal 62 Sur #20F-20. El horario para la atención al público es de lunes a viernes, de 08:00 a. m. a 4:00 p. m., y los sábados, de 08:00 a. m. a 12:00 m., permitiendo que más personas puedan acercarse según su disponibilidad.

Quienes asistan al punto de atención tendrán la posibilidad de registrarse en el Servicio Público de Empleo, recibir orientación ocupacional, acceder a formación específica y consultar ofertas de trabajo vigentes. Además de estos servicios, durante esta jornada también se ofrecerá asesoría para empresarios que buscan fortalecer sus equipos y sumarse a los programas de empleabilidad. Como novedad, los interesados podrán inscribirse a la Megaferia de empleo, que tendrá lugar el 15 de octubre de 2026 en Corferias, un evento que promete reunir diversas empresas con al menos 18.000 vacantes disponibles, según destaca Portal Bogotá.

La Unidad Móvil continuará su recorrido semana tras semana, expandiéndose a otras localidades de la ciudad. Los detalles sobre la programación, así como el listado actualizado de vacantes, pueden consultarse siempre en el Portal Bogotá o en la página oficial indicada en la información suministrada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo participar en la oferta laboral de la Agencia Distrital de Empleo en Ciudad Bolívar?

Para aprovechar la oferta laboral que la Agencia Distrital de Empleo lleva a Ciudad Bolívar, usted debe presentarse con su hoja de vida en la sede de la Alcaldía Local, ubicada en el Barrio San Francisco, dentro del horario indicado. Allí podrá registrarse, recibir orientación y acceder a las vacantes ofrecidas por la unidad durante la jornada.

¿Qué es el Servicio Público de Empleo y cómo funciona en Bogotá?

El Servicio Público de Empleo es un programa diseñado para facilitar el encuentro entre quienes buscan trabajo y las empresas que tienen vacantes disponibles. En Bogotá, funciona con apoyo de la Agencia Distrital de Empleo, permitiendo a los ciudadanos registrarse, consultar vacantes actualizadas y recibir acompañamiento para potenciar sus posibilidades de vinculación laboral.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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