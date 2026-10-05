Por: Portal Bogotá

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Distrito Urbano, una iniciativa impulsada por los Escenarios Móviles del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), regresa en una nueva edición dedicada al rap y las expresiones urbanas en Bogotá. Este encuentro, que tendrá lugar de manera gratuita en la Biblioteca Pública El Tintal el próximo sábado 17 de octubre desde las 4 p.m., reúne a artistas y colectivos locales, procesos universitarios y un invitado internacional, Original Juan, originario de República Dominicana, reconocido en la escena del hip hop en español y vinculado con Zaragoza, España, según información de Idartes.

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La programación de Distrito Urbano contará con la participación de Selene Rap, Kairos Crew de la Universidad Minuto de Dios (UNIMINUTO), Paola Dark Black —ganadora de la beca Hip Hop al Parque—, DJ Cas y La Fabrik Subterránea. El cierre, a cargo de Original Juan, promete un intercambio cultural que vincula Latinoamérica con el público local, sumando una perspectiva internacional a la cita artística.

Este evento va más allá de ser un simple concierto. De acuerdo con Idartes, el objetivo de Distrito Urbano es ofrecer escenarios para que el rap y el hip hop circulen libremente y se encuentren con nuevas audiencias, reconociendo su capacidad para narrar realidades urbanas y fortalecer la identidad colectiva. A través de la palabra, la creación colectiva y la exploración sonora, estos lenguajes consolidan puentes entre comunidades, servicios barriales y procesos formativos, permitiendo así que las experiencias y memorias de diferentes sectores de la ciudad tengan voz propia.

Distrito Urbano cuenta con una experiencia previa: el 18 de octubre de 2025 en la misma biblioteca, donde se reunieron artistas y colectivos como Desorden Social, El Nolan, Estilo Bajo, DJ Hype Box y Mañas Ru-Fino. Según Idartes, la participación de agrupaciones universitarias como Kairos Crew y ganadores de la beca de Hip Hop al Parque destaca la fortaleza de los procesos de formación y creación vinculados con la cultura hip hop en Bogotá.

La jornada evidencia la importancia de estos escenarios públicos, que facilitan el encuentro entre artistas emergentes y consolidados, y hacen posible que expresiones culturales urbanas tengan circulación fuera de los circuitos comerciales, favoreciendo la diversidad musical de la ciudad y el fortalecimiento de sus comunidades artísticas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes se presentarán en la nueva edición de Distrito Urbano en Bogotá?

Distrito Urbano presentará a Selene Rap, Kairos Crew de la Universidad Minuto de Dios, Paola Dark Black, DJ Cas, La Fabrik Subterránea y Original Juan. Todos ellos aportarán estilos y trayectorias diversas en una tarima que promete mostrar la pluralidad del movimiento urbano en la ciudad, de acuerdo con la programación revelada por Idartes.

¿Cuál es la importancia del rap y el hip hop como expresiones culturales en Bogotá?

De acuerdo con el Instituto Distrital de las Artes, el rap y el hip hop en Bogotá son expresiones fundamentales que narran historias de los barrios y comunidades, fortalecen la identidad local y crean espacios de encuentro e intercambio. Además, permiten que las experiencias cotidianas y los procesos de formación y creación lleguen a públicos más amplios, visibilizando la riqueza cultural urbana de la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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