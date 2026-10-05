Por: Portal Bogotá

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El Festival Rock al Parque 2026 celebra tres décadas de música y diversidad en Bogotá, consolidándose como uno de los eventos culturales más importantes de la capital y de América Latina. Del 10 al 12 de octubre, el parque Simón Bolívar será epicentro de memorias, sonidos y proyectos que reflejan la evolución de la música rock y sus múltiples vertientes, según programación confirmada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de las Artes (Idartes).

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Para esta edición conmemorativa, el evento reúne más de 60 agrupaciones y artistas procedentes de América Latina, Europa, Estados Unidos y Japón. Una novedad fundamental de este año es la inclusión en el cartel de varias bandas internacionales que nunca antes habían participado en el festival y, en el caso de seis agrupaciones, que jamás habían dado conciertos en Colombia. Así, la programación da espacio tanto a leyendas del rock latinoamericano como a escenas emergentes y estilos poco habituales en el país.

El cartel evidencia una diversidad de géneros: desde el metal de Apocalyptica y Stratovarius, pasando por el punk y ska representados por Desorden Público y Tokyo Ska Paradise Orchestra, hasta el rock alternativo de Editors y Porter. Se suman también fusiones de reggae, músicas urbanas y rock, mostrando cómo el festival evoluciona en sintonía con nuevas generaciones y audiencias, sin dejar de reverenciar nombres históricamente ligados a la historia del género, como Serú Girán, representado por David Lebón y Pedro Aznar, o Claudio Narea de Los Prisioneros.

La representación nacional incluye figuras de la talla de Esteman, así como agrupaciones emblemáticas de Medellín como I.R.A. y Nadie. Pero la plataforma también destaca a proyectos distritales: 26 bandas seleccionadas a través de las becas LEP 30 años y Festival Rock al Parque 2026, destacando la apuesta constante del evento por visibilizar propuestas locales de distintas trayectorias, como Perpetual Warfare, Skampida, Syracusæ, Mashkera y muchos más.

Durante tres días, cuatro escenarios –Plaza de Eventos, Bio by Vans, ECO y Escenario BBC– ofrecerán una variedad de presentaciones, permitiendo al público elegir entre propuestas consagradas y apuestas sonoras poco convencionales. Ese cruce de generaciones confirma el rol histórico del festival: ser punto de encuentro para la creación, la memoria musical y la proyección de talentos nacidos en la ciudad.

Tras 30 años, de acuerdo con Idartes, Rock al Parque no solo resalta como una tradición en la agenda cultural de Bogotá, sino como motor de la identidad local y vitrina para la música colombiana ante el mundo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo es la programación diaria de Rock al Parque 2026 en el parque Simón Bolívar?

La edición 30 años de Rock al Parque, según la programación divulgada por Idartes, se llevará a cabo del 10 al 12 de octubre de 2026, con cuatro escenarios que recibirán a diferentes artistas cada día. Cada jornada cuenta con agrupaciones distritales, nacionales e internacionales, organizadas en horarios específicos que permiten al público acceder de forma gratuita a una experiencia musical diversa y memorable en el parque Simón Bolívar.

¿Qué bandas internacionales participarán por primera vez en Rock al Parque 2026?

En la edición de 2026, varias bandas internacionales tocarán por primera vez en los escenarios de Rock al Parque, destacando que seis de ellas nunca se habían presentado en Colombia. La programación, de acuerdo con la fuente oficial, incluye a nombres reconocidos como Editors, Apocalyptica, Ministry, Tokyo Ska Paradise Orchestra y otros proyectos de Europa, Asia y América Latina, lo que amplía el espectro del festival y otorga al evento una dimensión aún más global.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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