Por: Portal Bogotá

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La iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ continúa consolidándose como uno de los espacios más relevantes para impulsar la autonomía económica de las mujeres en la capital colombiana. En una reciente jornada llevada a cabo en el Parque José Joaquín Vargas, se realizó una feria de empleabilidad especialmente dirigida a las habitantes de la localidad de Barrios Unidos, en el noroccidente de Bogotá.

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Este evento contó con la presencia de nueve empresas privadas, las cuales se vincularon a través de la Agencia Pública de Empleo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). La feria ofreció a las asistentes la posibilidad de conocer oportunidades laborales actuales, al tiempo que accedieron a orientación personalizada sobre cómo fortalecer sus hojas de vida, prepararse mejor para entrevistas de trabajo y detectar aspectos clave que pueden potenciar su éxito al buscar empleo.

El enfoque central de la jornada fue promover el empoderamiento de las mujeres facilitando el acceso a vacantes, asesoría en procesos de selección y herramientas para aumentar sus posibilidades de ingreso al mercado laboral formal. Según palabras de Elena Galindo, coordinadora del CPS 334-2025 con la Alcaldía Local de Barrios Unidos, “es una feria de empleo exclusivamente para las mujeres de la localidad de Barrios Unidos. Es un tema que empodera a las mujeres al brindarles facilidades para conseguir trabajo, asesorarlas en las hojas de vida, en qué pueden mejorar en las entrevistas y en la búsqueda de mayores oportunidades”.

De acuerdo con los organizadores, estudiantes de tres colegios del sector, principalmente jóvenes de grado 11, también participaron de la jornada. Para estas futuras bachilleres, la feria representó una oportunidad valiosa para recibir orientación vocacional ofrecida por el SENA y acercarse al mundo laboral antes de culminar su etapa escolar.

Aunque la convocatoria priorizó a las mujeres, la feria igualmente abrió sus puertas a hombres y otros miembros de la comunidad, con el propósito de ampliar el acceso a servicios de información y acompañamiento laboral. Como resalta Galindo, este tipo de iniciativas “permiten no solamente empoderarlas a las mujeres, sino generarles autonomía económica para prevenir de verdad violencias basadas en género y apartar muchas brechas que se les presentan a ellas como mujeres”.

La Alcaldía Local de Barrios Unidos reitera su compromiso de fortalecer la autonomía económica de las mujeres como estrategia clave en la prevención de las violencias basadas en género y la reducción de desigualdades en Bogotá.

¿Cómo ayudan las ferias de empleabilidad a la autonomía económica de las mujeres en Bogotá?

Las ferias de empleabilidad, como la realizada en Barrios Unidos, ofrecen acceso directo a oportunidades laborales, asesoría personalizada en procesos de selección y fortalecimiento de habilidades, brindando a las mujeres herramientas concretas para su inserción y permanencia en el mercado laboral y, por ende, autonomía económica.

¿Qué servicios ofrece la Agencia Pública de Empleo del SENA en eventos para mujeres?

De acuerdo con la información del evento, la Agencia Pública de Empleo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) facilita el contacto con empresas, orientación sobre hojas de vida, preparación para entrevistas y orientación vocacional para estudiantes, todo enfocado en facilitar la inserción laboral de las mujeres.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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