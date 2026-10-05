Por: Portal Bogotá

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Bogotá, bajo el programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, afianza su posición como uno de los referentes deportivos del país en materia de alto rendimiento. A través del Equipo Bogotá, cerca de mil deportistas, incluyendo atletas convencionales, paratletas y sordoatletas, cuentan con el respaldo del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y la Administración distrital. Este acompañamiento incluye diversas estrategias que van desde la preparación técnica y física hasta la formación integral para afrontar competencias tanto a nivel nacional como internacional. Según información oficial de la Alcaldía Mayor de Bogotá y del IDRD, el objetivo principal es robustecer el desarrollo deportivo de cara a los Juegos Nacionales y Paranacionales de 2027, en los que la capital espera sumar un significativo número de medallas.

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La Administración Galán, en el marco de su compromiso con el deporte, ha destinado una inversión considerable para potenciar el talento local. Entre 2024 y 2026, se han asignado 179.319 millones de pesos para el proyecto ‘Bogotá Deportiva’, el cual cubre etapas que van desde la iniciación hasta el alto rendimiento. Cabe resaltar que para 2027 se proyectan otros 73.429 millones de pesos, aunque están sujetos a aprobación presupuestal. En total, la inversión podría alcanzar los 252.748 millones, dirigidos a la formación, estímulos, participación en competencias, y a proveer servicios especializados que contribuyen significativamente al crecimiento y éxito de los atletas de la ciudad, de acuerdo con cifras publicadas en el portal oficial de Bogotá.

El trabajo conjunto con las ligas del Distrito ha permitido fortalecer la identificación de talentos y el diseño de planes de entrenamiento personalizados para atletas y paraatletas. Además, se han adecuado escenarios deportivos con el fin de responder a la creciente demanda y exigencia del alto rendimiento. Los resultados son palpables: el Equipo Bogotá ha sido fundamental para que Colombia obtenga medallas en justas internacionales como los Juegos Centroamericanos y del Caribe, los Parasuramericanos y los Suramericanos 2026, según datos del IDRD. Este rendimiento no solo destaca la preparación, sino que sirve de base para identificar puntos fuertes y oportunidades de mejora en futuros procesos.

Además, la Alcaldía impulsa el programa de Talento y Reserva Deportiva, que se enfoca en el acompañamiento de las nuevas generaciones de deportistas, garantizando así la continuidad y renovación del Equipo Bogotá. El IDRD mantiene su apuesta por la ciencia aplicada al deporte, la planificación estratégica y un sólido equipo humano, elementos clave para el éxito en los desafíos que se aproximan en 2027.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto invierte Bogotá en el desarrollo deportivo y qué abarca esa inversión?

De acuerdo con información oficial del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y la Alcaldía Mayor, la ciudad tiene programada una inversión de hasta 252.748 millones de pesos entre 2024 y 2027 en el desarrollo deportivo. Este monto se destina a formación, incentivos para los deportistas, apoyo en competencias nacionales e internacionales, y servicios especializados para atletas, paratletas y sordoatletas.

¿Qué es el programa Equipo Bogotá y cómo se seleccionan sus integrantes?

El programa Equipo Bogotá, liderado por el IDRD y la Administración distrital, reúne a cerca de mil deportistas, entre atletas convencionales, paratletas y sordoatletas. La selección se realiza en trabajo conjunto con las ligas deportivas del Distrito, enfocándose en la detección de talentos y el fortalecimiento de sus planes de entrenamiento que permitan lograr resultados destacados en competencias de alto nivel.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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